УНРВА: Ова е најголемото раселување на Палестинците од 1948 година

Њујорк, 15 јануари 2024 (МИА) - Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа за палестинските бегалци (UNRWA) денеска соопшти дека војната меѓу Израел и Хамас, која започна на 7 октомври, доведе до најголемото раселување на палестинскиот народ од 1948 година.

100 days in 100 seconds.



This has been the largest displacement of the Palestinian people since 1948.



An entire generation of children is traumatized, thousands have been killed, maimed, and orphaned.



People live through the unliveable. pic.twitter.com/qmqvwPQKL6