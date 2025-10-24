Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 24 октомври изнесува 99,04 евра за мегават час, на МЕМО 90,71 евра за мегават час
Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 24 октомври просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 99,04 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 90,71 евра/mwh
Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 104,89 евра за мегават час, а на MEMO 69,30 евра.
Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 89,64 евра за мегават час.
Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 35,75 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 32,27 евра.
Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.
The baseload day-ahead price for 24 October on the Hungarian power exchange HUPX is 99,04 EUR/MWh, while on the Macedonian power exchange MEMO, the price is 90,71 EUR/MWh.
The average price of the Solar Peak hours (between 9:00 and 15:00) is 104,89 EUR/MWh at HUPX and 69,30 EUR/MWh at MEMO.
The Storage MAX price, an index that shows the difference between hourly stock exchange prices between 12:00 and 14:00 versus hourly stock exchange prices between 18:00 and 20:00, is 89,64 euros per megawatt hour.
The natural gas price at the Hungarian gas exchange CEEGEX is traded at 35,75 EUR/MWh while the TTF Dutch day-ahead market settled at 32,27 EUR/MWh.
