  • петок, 24 октомври 2025
Логирај Се

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 24 октомври изнесува 99,04 евра за мегават час, на МЕМО 90,71 евра за мегават час

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 24 октомври изнесува 99,04 евра за мегават час, на МЕМО 90,71 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 24 октомври просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 99,04 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 90,71 евра/mwh

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 104,89 евра за мегават час, а на MEMO 69,30 евра.

Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 89,64 евра за мегават час. 

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 35,75 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 32,27 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

Energy Delivery Solutions Info Point

The baseload day-ahead price for 24 October on the Hungarian power exchange HUPX is 99,04 EUR/MWh, while on the Macedonian power exchange MEMO, the price is 90,71 EUR/MWh.

The average price of the Solar Peak hours (between 9:00 and 15:00) is 104,89 EUR/MWh at HUPX and 69,30 EUR/MWh at MEMO.

The Storage MAX price, an index that shows the difference between hourly stock exchange prices between 12:00 and 14:00 versus hourly stock exchange prices between 18:00 and 20:00, is 89,64 euros per megawatt hour.

The natural gas price at the Hungarian gas exchange CEEGEX is traded at 35,75 EUR/MWh while the TTF Dutch day-ahead market settled at 32,27 EUR/MWh.

#eds #electricity #electricityprice #energydeliverysolution #energy #struja #hupx #memo #gas  

 

 

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

 

 

Тагови

ЕДС

Можно е и ова да ти се допаѓа

Со спортот – до посилна заедница Улогата на Државна лотарија во развојот на спортот

Со спортот – до посилна заедница Улогата на Државна лотарија во развојот на спортот

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 17 октомври изнесува 125,11 евра за мегават час, на МЕМО 129,59 евра за мегават час

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 17 октомври изнесува 125,11 евра за мегават час, на МЕМО 129,59 евра за мегават час

ЕДС Инфо поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 03.10.2025 изнесува 95,10 евра за мегават час, на МЕМО 105,21 евра за мегават час

ЕДС Инфо поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 03.10.2025 изнесува 95,10 евра за мегават час, на МЕМО 105,21 евра за мегават час

ЕДС со нови деловни простории и планови за регионално проширување

ЕДС со нови деловни простории и планови за регионално проширување

Среќата ја одбра Битола — нов автомобил FORD KUGA од инстант лозот „Титаниум“ на Државна лотарија!

Среќата ја одбра Битола — нов автомобил FORD KUGA од инстант лозот „Титаниум“ на Државна лотарија!

ЕДС со нов деловен простор – симбол на нов почеток и раст во рамки на PPC групацијата

ЕДС со нов деловен простор – симбол на нов почеток и раст во рамки на PPC групацијата

Сонуван дом, реална добивка – „Доме, сладок доме!“

Сонуван дом, реална добивка – „Доме, сладок доме!“

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Избор на уредникот

Лопатка за ЕНР/МИА: Да ја искористиме шансата и да ја прошириме ЕУ,  оптимист сум за Северна Македонија

Лопатка за ЕНР/МИА: Да ја искористиме шансата и да ја прошириме ЕУ,  оптимист сум за Северна Македон...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција