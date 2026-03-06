  • петок, 06 март 2026
Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 06 март 2026 изнесува 113,69 евра за мегават час, на МЕМО 97,18 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 6 март 2026 просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 113,69 евра/mwh, додека на MEMO цената е 97,18 евра/mwh.

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 41,44 евра за мегават час, а на MEMO 1,21 евра.

Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 196,61 евра за мегават час.

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 47,13 евра, додека цената според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 53,00 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката на електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Избор на уредникот

Тошковски: Може да се подобри заштитата на жртвите на семејно насилство, проблем е што тие ја повлекуваат изјавата во полиција

Тошковски: Може да се подобри заштитата на жртвите на семејно насилство, проблем е што тие ја повлек...

