  • петок, 06 февруари 2026
Логирај Се

Успешната спортска приказна на Aдмирал и боксерот Рустемовски продолжува

Успешната спортска приказна на Aдмирал и боксерот Рустемовски продолжува

Настрана од законски предвидените финансиски средства кои од приредувачите на игри на среќа се слеваат во буџетот на Министерството за млади и спорт, членките на Групацијата Новоматик Македонија преку посебни индивидуални и колективни проекти продолжуваат дополнително да инвестираат во развојот на македонскиот спорт.

МА Гаминг ДООЕЛ Скопје, кој е застапник на брендот Адмирал во Македонија пред повеќе од пет месеци донесе одлука да го поддржува понатамошниот развој на очигледниот спортски талент на младиот боксер од Битола, Ален Рустемовски. 

„Ни претставува големо задоволство што г-динот Рустемовски сребрениот медал и европската вицешампионска титула од Ерменија заслужено ја круниса и со изборот за спортист за 2025 година, со гласовите на националните спортски федерации и медиумите. Горди сме на овој негов успех кој дополнително не мотивира да продолжиме и понатаму да придонесуваме во општествениот развој. Младите се иднината на секоја држава и затоа наш фокус е поддршката на проекти кои инвестираат во нивниот правилен развој, едукација и воспитување.“, изјави за медиумите г-дин Јане Тасевски, од највисокиот менаџерски тим на Адмирал. 

Членките на Групацијата Новоматик Македонија, Казино Фламинго, Адмирал, Астра Казино се спонзори и на најтрофејниот фудбалски клуб Вардар, но и на Фудбалската Федерација на Македонија. 

„Несомнено е дека секој вид поддршка за професионалниот спорт значи сериозен придонес во правилниот развој и воспитувањето на младината од различни генерации. Младите гледаат свои идоли во професионалните спортисти и се идентификуваат со индивидуалните и колективните успеси. Како претставници на реномирани компании од ЕУ, продолжуваме да демонстрираме висока општествена одговорност преку хуманитарни и спонзорски активности во најзначајните општествени сегменти, јавното здравство, образованието, културата и спортот“, потенцираше г-дин Петар Пенчев, од највисокиот менаџерски тим на Адмирал.

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

 

 

Можно е и ова да ти се допаѓа

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ОД ДРЖАВНАТА ЛОТАРИЈА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ОД ДРЖАВНАТА ЛОТАРИЈА

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Избор на уредникот

Трамп со поддршка за Орбан и за Такаичи пред изборите во Унгарија и во Јапонија

Трамп со поддршка за Орбан и за Такаичи пред изборите во Унгарија и во Јапонија

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција