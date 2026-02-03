  • вторник, 03 февруари 2026
Логирај Се

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

Во зимските денови, кога се поминува повеќе време дома, Државна лотарија им овозможува на граѓаните практична можност за забава и добивки. Сите љубители на игрите на среќа може да ја испробаат својата среќа преку едноставната и сигурна платформа за играње лото и џокер онлајн на официјалната веб-страница loto.mk.

Со само еден клик, секој може да го уплати своето лото-ливче брзо и сигурно, без потреба од чекање во редици. Резултатите се проверуваат на едноставен начин, а платформата е достапна секогаш и секаде, овозможувајќи им на корисниците да играат кога сакаат и каде сакаат.

Започнувањето на годината со можност за големи добивки претставува дополнителен поттик граѓаните да си ја испробаат среќата. Играњето лото онлајн не е новитет, туку веќе докажана и практична алатка што им овозможува на играчите лесно и сигурно да бидат дел од возбудата на најпознатата игра на среќа во земјата.

Државна лотарија со оваа дигитална алатка ја потврдува својата посветеност кон создавање едноставни и достапни решенија што ја збогатуваат секојдневната забава на граѓаните. Онлајн уплатата претставува уште еден начин компанијата да биде поблиску до своите играчи, овозможувајќи им удобност, сигурност и можност за големи добивки – токму во моментите кога сакаат да се забавуваат.

Игрите на среќа се наменети само за лица над 18-годишна возраст. Државна лотарија постојано потсетува дека играњето треба да биде одговорно и умерено, со јасна порака дека тие се пред сè форма на забава што може да донесе возбудливи добивки.

Државна лотарија, како општествено одговорна компанија, ја афирмира својата посветеност кон одговорното играње, обезбедувајќи средина што е сигурна и контролирана. Со тоа се гарантира дека игрите на среќа остануваат во рамките на целта за која се создадени – предизвик, забава и возбуда.

 

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

 

Тагови

Државна лотарија

Можно е и ова да ти се допаѓа

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ОД ДРЖАВНАТА ЛОТАРИЈА

СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА ОД ДРЖАВНАТА ЛОТАРИЈА

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Избор на уредникот

Димитриеска-Кочоска: Криминалот не смее и нема да биде исплатлив, со системски пристап нелегално стекнатиот имот ќе биде вратен во општеството

Димитриеска-Кочоска: Криминалот не смее и нема да биде исплатлив, со системски пристап нелегално сте...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција