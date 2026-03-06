  • петок, 06 март 2026
Изненадете ја на 8 Март – подарете „Среќа плус“!

8 Март – Меѓународниот ден на жената е ден кога сакаме да покажеме внимание, љубов и почит кон најважните жени во нашиот живот. Тоа е ден на изненадувања, радост и моменти што се паметат. А што ако оваа година подарите нешто навистина поинакво – нешто што носи возбуда, надеж и можност за голема добивка?

Инстант лозовите на Државна лотарија, спакувани во ковертите „Среќа плус“ , се оригинален подарок што може да ја претвори секоја честитка во незаборавно искуство. Со еден мал знак на внимание, можете да подарите голема радост – шанса за добивка и момент на вистинско изненадување.

Најчесто најголемите изненадувања доаѓаат кога најмалку ги очекуваме. Понекогаш тие се скриени во нешто едноставно – како ковертите „Среќа плус“ на Државна лотарија. А што ако токму ковертот што ќе го подарите крие голема добивка? Замислете ја сцената – го отвора ковертот, го гребе лозот… и одеднаш – добивка! И тоа не било каква! Жената што седи спроти вас може да биде сопственичка на стан во Скопје, да вози нов Ford Kuga или Ford Focus Titanium, или да стане милионерка.

Затоа ковертите „Среќа плус“ се повеќе од подарок – тие се симбол на внимание што носи радост и можност да се создаде незаборавна приказна. Достапни се во продажната мрежа на Државна лотарија и претставуваат едноставен, но моќен начин да ја изненадите и да покажете дека мислите на неа.

Овој 8 Март подарете нешто поразлично – подарете среќни мигови исполнети со надеж и можности. Подарете „Среќа плус“ и направете го празникот навистина посебен.

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

 

