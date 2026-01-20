Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Државна лотарија изминатата година ја потврди својата улога како голем поддржувач на културата и спортот во Македонија. Преку својата деловна активност, која е во симбиоза со општествената одговорност, компанијата ја демонстрира својата посветеност кон заедничкото добро и ја зајакнува својата позиција како активен член на општеството и партнер во неговиот развој.

Преку одговорно приредување игри на среќа за граѓаните над 18-годишна возраст, Државна лотарија ја потврдува својата мисија насочена кон заедничкото добро. Секое учество во игрите на среќа претставува придобивка за целата заедница бидејќи средствата се инвестираат во културни, спортски и хуманитарни иницијативи што ја збогатуваат општествената сцена и создаваат трајни вредности.

Во текот на 2025 година, компанијата беше присутна на многубројни културни настани, меѓу кои „Златна бубамара на популарноста“, фестивалот „Видик“, интернационалниот танцов натпревар „E-motion Dance Competition“ и инклузивната танцова претстава „Сонот на едно дете“ во организација на танцово студио „Еурека“, концертите на Пласидо Доминго (Placido Domingo), Масив Атак (Massive Attack), Ник Кејв (Nick Cave), Џејсон Деруло, (Jason Derulo), настапот на Армин ван Бурен (Armin Van Buuren), Пиво фестивал во Прилеп, концертите на Вејчеслав Поповски, Ареа, Ана и Игор Дурловски, новогодишниот концерт на Симон Трпчески, настапот на Махмут Орхан (Mahmut Orhan), како и новогодишните концерти на Sarah Mace & The Girlzz и големата новогодишна прослава на Плоштад Македонија.

Освен културата, Државна лотарија традиционално е силен поддржувач на спортот, кој денес сè повеќе се препознава како силен двигател на позитивни општествени промени и фактор со големо влијание врз младите генерации, што ја нагласува потребата од континуирана поддршка на спортски активности. Во 2025 година компанијата ја даде својата поддршка на ФК Превалец, ФК Тетекс, РК Пролет, РК Аеродром, МКК Куманово, КК МЗТ Скопје Аеродром, Јаковлевски Pro Basketball Training, ОК Наковски Волеј, КБК Викинг, Карате клуб Аеродром, Фудбалската федерација на Македонија, како и на Ветеранскиот шаховски фестивал во организација на ШКВ „Скопје 72“, потврдувајќи ја својата посветеност кон развојот на спортот и неговата улога во зајакнување на заедницата.

Компанијата вложува и во хуманитарни и здравствени иницијативи, меѓу кои поддршката за СОС Детско село и Здравствениот дом во Вевчани, потврдувајќи ја својата посветеност кон заедницата и нејзините потреби.

Со вакви активности, Државна лотарија ја зацврстува својата улога како компанија, која не само што приредува игри на среќа туку и активно придонесува за културниот, спортскиот и општествениот развој на Македонија.

Дополнително, преку континуирана поддршка на локални иницијативи и соработки со институции, Државна лотарија ја гради својата репутација како доверлив партнер, кој ја препознава важноста на културното и спортското наследство. Оваа стратегија ја позиционира компанијата како двигател на позитивни промени и пример за корпоративна одговорност во земјата.

Со визија за иднината, Државна лотарија останува посветена на создавање вредности што ќе ја унапредат заедницата, ќе ја поттикнат младата генерација и ќе ја зајакнат улогата на културата и спортот како темели на општествениот развој.

