  • вторник, 20 јануари 2026
Логирај Се

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Добивка за сите: Државна лотарија во служба на заедницата во 2025 година

Државна лотарија изминатата година ја потврди својата улога како голем поддржувач на културата и спортот во Македонија. Преку својата деловна активност, која е во симбиоза со општествената одговорност, компанијата ја демонстрира својата посветеност кон заедничкото добро и ја зајакнува својата позиција како активен член на општеството и партнер во неговиот развој.

Преку одговорно приредување игри на среќа за граѓаните над 18-годишна возраст, Државна лотарија ја потврдува својата мисија насочена кон заедничкото добро. Секое учество во игрите на среќа претставува придобивка за целата заедница бидејќи средствата се инвестираат во културни, спортски и хуманитарни иницијативи што ја збогатуваат општествената сцена и создаваат трајни вредности.

Во текот на 2025 година, компанијата беше присутна на многубројни културни настани, меѓу кои „Златна бубамара на популарноста“, фестивалот „Видик“, интернационалниот танцов натпревар „E-motion Dance Competition“ и инклузивната танцова претстава „Сонот на едно дете“ во организација на танцово студио „Еурека“, концертите на Пласидо Доминго (Placido Domingo), Масив Атак (Massive Attack), Ник Кејв (Nick Cave), Џејсон Деруло, (Jason Derulo), настапот на Армин ван Бурен (Armin Van Buuren), Пиво фестивал во Прилеп, концертите на Вејчеслав Поповски, Ареа, Ана и Игор Дурловски, новогодишниот концерт на Симон Трпчески, настапот на Махмут Орхан (Mahmut Orhan), како и новогодишните концерти на Sarah Mace & The Girlzz и големата новогодишна прослава на Плоштад Македонија.

Освен културата, Државна лотарија традиционално е силен поддржувач на спортот, кој денес сè повеќе се препознава како силен двигател на позитивни општествени промени и фактор со големо влијание врз младите генерации, што ја нагласува потребата од континуирана поддршка на спортски активности. Во 2025 година компанијата ја даде својата поддршка на ФК Превалец, ФК Тетекс, РК Пролет, РК Аеродром, МКК Куманово, КК МЗТ Скопје Аеродром, Јаковлевски Pro Basketball Training, ОК Наковски Волеј, КБК Викинг, Карате клуб Аеродром, Фудбалската федерација на Македонија, како и на Ветеранскиот шаховски фестивал во организација на ШКВ „Скопје 72“, потврдувајќи ја својата посветеност кон развојот на спортот и неговата улога во зајакнување на заедницата.

Компанијата вложува и во хуманитарни и здравствени иницијативи, меѓу кои поддршката за СОС Детско село и Здравствениот дом во Вевчани, потврдувајќи ја својата посветеност кон заедницата и нејзините потреби.

Со вакви активности, Државна лотарија ја зацврстува својата улога како компанија, која не само што приредува игри на среќа туку и активно придонесува за културниот, спортскиот и општествениот развој на Македонија.

Дополнително, преку континуирана поддршка на локални иницијативи и соработки со институции, Државна лотарија ја гради својата репутација како доверлив партнер, кој ја препознава важноста на културното и спортското наследство. Оваа стратегија ја позиционира компанијата како двигател на позитивни промени и пример за корпоративна одговорност во земјата.

Со визија за иднината, Државна лотарија останува посветена на создавање вредности што ќе ја унапредат заедницата, ќе ја поттикнат младата генерација и ќе ја зајакнат улогата на културата и спортот како темели на општествениот развој.

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

Државна лотарија

Можно е и ова да ти се допаѓа

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Новогодишен „JINGLE BETS“ МЕГАВИН караван на Државна лотарија

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Градинката „Мајски цвет“ во Тафталиџе доби вредна донација од инвертер клима уреди и 250 новогодишни пакетчиња

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Празнични попусти на ексклузивни брендови за совршен стил само во Рамстор Мол

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Подари моменти на радост, подари „Среќа плус“

Подари моменти на радост, подари „Среќа плус“

Инграм Микро – Македонија, Албанија и Косово го одбележува својот десетгодишен јубилеј: декада на раст, партнерство и технолошка трансформација

Инграм Микро – Македонија, Албанија и Косово го одбележува својот десетгодишен јубилеј: декада на раст, партнерство и технолошка трансформација

Богати празници со „Лото 7“

Богати празници со „Лото 7“

Избор на уредникот

Седница на Совет на ЈО, треба да се бира нов шеф на ОЈО Скопје, Гаврил Бубевски повторно сака избор  

Седница на Совет на ЈО, треба да се бира нов шеф на ОЈО Скопје, Гаврил Бубевски повторно сака избор...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција