  • вторник, 17 март 2026
„Тиквеш“ со нов меѓународен успех: три златни и два сребрени медали на Vranac Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026

Вината на винаријата „Тиквеш“ освоија три златни и две сребрени медали на престижниот меѓународен вински натпревар Vranac Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026, уште еднаш потврдувајќи го нивниот висок квалитет и препознатлив карактер.
Златни медали освоија вината Barovo Red 2022, Bela Voda Red 2022 и Luda Mara Vranec 2023, додека со сребрени медали беа наградени Babuna Red 2023 и Luda Mara Red Cuvée 2023.
Vranac Selection by Concours Mondial de Bruxelles е еден од најреномираните меѓународни вински натпревари посветени на сортата вранец, на кој вината ги оценува стручно жири составено од реномирани вински експерти, сомелиери и вински новинари од повеќе земји.
Овие признанија доаѓаат по неодамнешните големи успеси на „Тиквеш“ на меѓународните вински натпревари, каде винаријата освои повеќе златни и сребрени медали и  ја доби престижната титула „Best Producer – North Macedonia“ на Mundus Vini Spring Tasting 2026. Оваа почесна титула им се доделува на производители на вино кои во текот на 25-годишната историја на Mundus Vini покажале исклучителна конзистентност, врвен квалитет и извонредни резултати, позиционирајќи се меѓу најуспешните и најнаградуваните учесници во историјата на овој реномиран натпревар, со што дополнително се потврдува позицијата на „Тиквеш“ како водечка и најнаградувана винарија во Северна Македонија и еден од најпрепознатливите вински брендови од регионот на меѓународната винска сцена.
Со ваквите резултати, „Тиквеш“ продолжува успешно да ја афирмира македонската винска традиција и потенцијалот на сортата вранец на глобалната винска сцена, потврдувајќи дека македонските вина сè почесто се меѓу наградуваните и високо оценети вина на престижните меѓународни натпревари.

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Можно е и ова да ти се допаѓа

Изненадете ја на 8 Март – подарете „Среќа плус“!

Изненадете ја на 8 Март – подарете „Среќа плус“!

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

СО САМО 100 ДЕНАРИ ДО НОВ АВТОМОБИЛ!

СО САМО 100 ДЕНАРИ ДО НОВ АВТОМОБИЛ!

Грчката бизнис асоцијација го продолжува своето силно присуство во земјава

Грчката бизнис асоцијација го продолжува своето силно присуство во земјава

MEGAWIN.MK – ЕДИНСТВЕНАТА ЛЕГАЛНА ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ШТО ОДГОВОРНО ЈА ПРЕТВОРА СРЕЌАТА ВО ЗАБАВА

MEGAWIN.MK – ЕДИНСТВЕНАТА ЛЕГАЛНА ИНТЕРНЕТ-ПЛАТФОРМА ШТО ОДГОВОРНО ЈА ПРЕТВОРА СРЕЌАТА ВО ЗАБАВА

Успешната спортска приказна на Aдмирал и боксерот Рустемовски продолжува

Успешната спортска приказна на Aдмирал и боксерот Рустемовски продолжува

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

ЛОТО И ЏОКЕР НА САМО ЕДЕН КЛИК ОД ТЕБЕ – ИГРАЈ ОНЛАЈН И ПРОБАЈ ЈА СРЕЌАТА ВО ЗИМСКИТЕ ДЕНОВИ

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

Проф. д-р Глигор Тофоски е меѓу финалистите на 12. Меѓународни Медис Награди

Избор на уредникот

МИА интервју со Јулијана Кенинг, хрватска обвинителка со македонско потекло: Во случајот со Артан Груби македонските колеги ме разочараа

МИА интервју со Јулијана Кенинг, хрватска обвинителка со македонско потекло: Во случајот со Артан Гр...

