  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

  • Тешко ви е? Прочитајте ја приказната на Мекинон Галовеј од Шарлота, 32-годишна девојка, која 16 години се бори со тумори на мозкот, со операции, со глувоста, парализата, епилепсијата, самоубството на татко ѝ... Сепак, таа не се откажува, се бори за себе и за другите и е вистинска инспирација на многу луѓе во светот. МИА ви ја споделува нејзината приказна - нека ве мотивира и во најтешките моменти.
На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

Скопје, 5 април 2026, (МИА) 

Дарко ЈАНЕВСКИ

Ирена РАДОВАНОВИЌ

Таа е глува, полупарализирана 32-годишна девојка од Шарлота, САД. Се вика Мекинон Галовеј. Имала четири операции од тумори на мозокот, на 17 години ја примила првата хемотерапија, на 21 година при операција останала глува на едното уво, следувала хемотерапија, епилепсија, татко ѝ се самоубил, на 28 и 29 години имала уште две операции на мозокот и за да не биде и тоа малку - следувал мозочен удар...

Сега има 32 години, се бори, не се откажува и таа е своевидена инспирација и пример за неверојатен дух кој не отстапува од животот и при сите неволји. Се преставува како застапник на глуви и парализирани лица која ги претвора најтешките моменти во животот во лекции што лекуваат, инспирираат и поврзуваат. На своите канали на социјалните мрежи споделува вистински приказни, сурова мотивација и практични алатки за секој што се справува со неволји, од медицински патувања до наоѓање на својот глас во свет на слушатели. Ова е нејзината неверојатна приказна: 

„Кога имав 16 години, ми дијагностицираа тумори на мозокот NF2. Кога имав 17 години, ја примив првата хемотерапија. Кога имав 18 години, ја имав првата операција на мозок. Кога имав 19 години, пронајдоа шест тумори на 'рбетот. Кога имав 20 години, учествував во прва фаза медицинско испитување, кое преминува веќе од глувци на луѓе. Тоа беше лудо.

Кога имав 21 година, ја имав втората операција на мозок каде што изгубив слух во едното уво. Кога имав 22 години, повторно бев на хемотерапија. Кога имав 23 години, добив епилептичен напад и ми дијагностицираа епилепсија. Кога имав 24 години, имав алергиска реакција на лек за епилепсија и тоа ми ја промени личноста со години. Не знаевме што се случува. Мислевме дека конечно полудев.

Кога имав 25 години, татко ми си го одзеде животот. На 26 и 27 години, повторно бев на хемотерапија. На 28, моравме да ги смениме лековите за рак бидејќи тие не функционираа. Кога наполнив 29 години, ја имав третата и четвртата операција на мозок. Добив целосна парализа на едната страна од лицето, како и мозочен удар и целосно оглувев. Тоа беше многу тешко.

Кога наполнив 30 години, имав 30 зрачења. Кога наполнив 31 година, конечно добив мал одмор. Имав само лекарски прегледи и магнетна резонанција. И кога наполнив 32 години, повторно сум на терапија.

Многу луѓе ме прашуваат: „Како сум толку среќна?“ Не станува збор за живот без болка. Станува збор за живот со значење. Затоа, ја земав целата таа болка и ја претворив во цел. Сега им помагам на што повеќе луѓе, колку што можам и колку што можам подолго, затоа што верувам дека кога им помагаш на другите, тоа не само што им помага, туку те лекува и тебе.

Затоа, ако се бориш со нешто, те охрабрувам да помогнеш на нешто. Не мора да е личност, но помогни на нешто затоа што ќе те излекува на начини што не можеш ни да ги замислиш.“

Фото: скриншот, видео - инстаграм Мекинон Галовеј

Можно е и ова да ти се допаѓа

Како безимената самарјанка, која му даде на Исус да пие вода, го доби името Фотина, односно светлина

Како безимената самарјанка, која му даде на Исус да пие вода, го доби името Фотина, односно светлина

Црквата „Света Злата Мегленска“ – македонското духовно прибежиште во Загреб

Црквата „Света Злата Мегленска“ – македонското духовно прибежиште во Загреб

Вториот гроб на светиот Лазар во Ларнака на Кипар - возбудлива приказна за моштите

Вториот гроб на светиот Лазар во Ларнака на Кипар - возбудлива приказна за моштите

Библиска мистерија: Зошто воскреснувањето на Лазар го има само кај Јован, а не и во евангелијата по Марко, Матеј и Лука?

Библиска мистерија: Зошто воскреснувањето на Лазар го има само кај Јован, а не и во евангелијата по Марко, Матеј и Лука?

За трагедијата во Тафталиџе: Кога жената или мажот со години се под страв, понижување, губење контрола и систематско кршење на личноста 

За трагедијата во Тафталиџе: Кога жената или мажот со години се под страв, понижување, губење контрола и систематско кршење на личноста 

Кога родителот жртва го повлекува со себе и детето

Кога родителот жртва го повлекува со себе и детето

4 април 1944-2026: Германците го раниле, го заробиле, а потоа го обесиле на дрво - годишнина од смртта на партизанот Лазо Мицев - Рале

4 април 1944-2026: Германците го раниле, го заробиле, а потоа го обесиле на дрво - годишнина од смртта на партизанот Лазо Мицев - Рале

Љубљана - блиску а далеку од дома

Љубљана - блиску а далеку од дома

Избор на уредникот

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се самоубил... на 32 уште се бори и е инспирација

На 16 години со тумори на мозокот, четири операции, на 21 го изгубила слухот, на 25 татко ѝ се само...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција