  • четврток, 19 март 2026
Логирај Се

Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 19 март 2026 изнесува 123,77 евра за мегават час, на МЕМО 110,08 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 19 март 2026 просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 123,77 евра/mwh, додека на MEMO цената е 110,08 евра/mwh.

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 55,17 евра за мегават час, а на MEMO 65,44 евра.

Цена на Storage MAX, индекс кој ја покажува разликата помеѓу часовните берзански цени помеѓу 12 и 14 часот наспроти часовните берзански цени во периодот помеѓу 18 и 20 часот, изнесува 139,05 евра за мегават час. 

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 52,60 евра, додека цената според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 54,01 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас, кои ги подготвува експертскиот тим на ЕДС,  може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката на електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

___________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.
 

 

Тагови

ЕДС

Избор на уредникот

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција