Со само 100 денари отклучен уште еден стан во Скопје!

  • Инстант лозот „Доме сладок доме“ на Државна лотарија повторно израдува со нова освоена премија
Со само 100 денари отклучен уште еден стан во Скопје!

Ордан Зарински од Штип е најновиот добитник на премијата од инстант лозот „Доме сладок доме“. Со мала инвестиција од само 100 денари, тој ја предизвика среќата и освои стан во Скопје. Интересно е што првиот купен лоз му донел добивка од 100 денари. Тој се одлучил да ја замени добивката со нов лоз и токму замената го довела до големото изненадување – сопствен дом во главниот град.

„Секогаш треба да се верува во среќата“, сподели добитникот, додавајќи дека ќе продолжи да игра бидејќи инстант лотаријата е неговата омилена игра на среќа, но и се надева на нови добивки. 

Оваа добивка треба да биде поттик да се верува во среќата, но и мотивација дека големите добивки се можни, бидејќи покажува дека добивките од инстант лотаријата на Државна лотарија може да станат реалност за секој од нас.

Добитниците на премијата од инстант лозот „Доме сладок доме“ на Државна лотарија доаѓаат од различни градови и села низ државата – Штип, Кавадарци, Битола, Кичево, Скопје, ресенското село Арвати и тетовското село Пршовце – што е доказ дека секој може да ја предизвика својата среќа и да освои голема добивка.

Инстант лозот „Доме сладок доме“ нуди можност за голем број добивки – меѓу кои 5 стана во Скопје, 20 добивки од 100.000 денари, 40 добивки од 50.000 денари и други многубројни парични добивки. Оваа богата понуда ја прави играта особено атрактивна и достапна за сите што сакаат да ја предизвикаат својата среќа.

Добитниот лоз на Ордан Зарински е купен од продажното место „Вип тобако“ во Штип.

 

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

