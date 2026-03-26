ЕДС лансира нова промотивна кампања: Стабилност на фиксна цена со додадена вредност за бизнисите

Во период обележан со постојана нестабилност на пазарот на енергија, бизнисите сè повеќе бараат предвидливост и стабилност кога станува збор за трошоците за електрична енергија. Препознавајќи ги овие потреби, ЕДС лансираше нова промотивна кампања насочена кон поддршка на компаниите со финансиска сигурност и дополнителни практични придобивки.

Кампањата воведува модел на електрична енергија со фиксна цена, овозможувајќи им на компаниите подобро да ги планираат своите оперативни трошоци и да ја намалат изложеноста на пазарните флуктуации. Покрај стабилноста на цените, ЕДС нуди дополнителен стимул - клима уред како подарок за клиентите кои потпишуваат или обновуваат 24-месечен договор за снабдување.

Според компанијата, кампањата е дизајнирана да одговори на моменталните пазарни услови, каде што енергијата повеќе не е само компонента на трошоците, туку стратешки фактор во планирањето на бизнисот. Дополнително, инвертер клима уредот претставува значајна додадена вредност во понудата, бидејќи овозможува поефикасно ладење и греење со помала потрошувачка на електрична енергија, а воедно придонесува и за намалување на загадувањето при замена на конвенционалните начини на греење.

„Денес, компаниите не бараат само конкурентни цени, туку и стабилност и предвидливост. Со оваа кампања, нудиме - фиксна цена што овозможува подобро финансиско планирање и додадена вредност што ги поддржува секојдневните деловни операции“, вели Александар Сарџовски, главен извршен директор на ЕДС.

Понудата од ЕДС доаѓа во време кога енергетските пазари продолжуваат да бидат под влијание на надворешни фактори, вклучувајќи ја глобалната динамика на понудата и побарувачката и геополитичките случувања.

Во таква средина, улогата на снабдувачите на електрична енергија станува сè поважна. Компаниите ставаат поголем акцент на изборот на партнери кои можат да обезбедат континуитет на снабдувањето, транспарентни услови и долгорочна сигурност.

ЕДС се позиционира како еден од етаблираните играчи на пазарот, со повеќе од една деценија искуство во снабдувањето и трговијата со електрична енергија. Како дел од PPC Group - најголемата енергетска компанија во Југоисточна Европа - компанијата го истакнува својот пристап до регионалните пазари и својата способност да обезбеди стабилни услови за снабдување.

ЕДС продолжува да развива решенија прилагодени на потребите на бизнисите, фокусирајќи се на флексибилност, поддршка на клиентите и долгорочни партнерства.

Новата промотивна кампања е достапна за ограничен период и е првенствено насочена кон мали и средни претпријатија кои сакаат да ги оптимизираат своите трошоци за енергија, а воедно да ја одржат оперативната стабилност.

Со оваа иницијатива, ЕДС ја зајакнува својата позиција како снабдувач кој не само што испорачува електрична енергија, туку и ги поддржува бизнисите во справувањето со сè посложен енергетски пејзаж.

