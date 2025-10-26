  • недела, 26 октомври 2025
Логирај Се

Мицкоски од Брвеница: Ние како Влада со ист критериум инвестиравме во сите општини, така се гради соживот

  • Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, даде изјава од Брвеница, во рамки на вториот круг од локалните избори закажани за 2 ноември 2025 година, под слоганот „Вистинскиот избор! Твојот човек! Твоето место! За твојата иднина!“. Тој испрати порака неговата лична поддршка и поддршката на Владата ја имаат сите оние кои работат на иднината на заедничката државата без разлика на етничка верска и политичка припадност.
Мицкоски од Брвеница: Ние како Влада со ист критериум инвестиравме во сите општини, така се гради соживот

Тетово, 26 октомври 2025 (МИА) - Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, даде изјава од Брвеница, во рамки на вториот круг од локалните избори закажани за 2 ноември 2025 година, под слоганот „Вистинскиот избор! Твојот човек! Твоето место! За твојата иднина!“. Тој испрати порака неговата лична поддршка и поддршката на Владата ја имаат сите оние кои работат на иднината на заедничката државата без разлика на етничка верска и политичка припадност.

-Секој оној кој зборува за иднината на Македонија е добредојден мој соговорник секој кој зборува за поделби, посебно етнички поделби не само што не е добредојден мој соговорник туку тој не му мисли добро ниту на Македонецот ниту на Албанецот ниту на сите други останати делови на народи кои се наши сограѓани во Македонија. Јас сум убеден дека тоа ќе биде препознаено овде во Брвеница и масовно ќе биде отфрлено од жителите на општина Брвеница, бидејќи тие знаат да препознаат кој изминатите 4 години се грижеше без да прави било какви поделби во општина Брвеница, ниту по етничка ниту по верска ниту по политичка припадност, а ние како Влада покажавме со инвестиции и договори од половина милијарда евра во сите општини без разлика дали се леви или десни, дали се  провладини градоначалници или од опозицијата градоначалниците, секаде подеднакво под ист критериум инвестиравме, така се гради соживот така се гради заедничка држава и така се оди напред, со поделби може само да уназадуваме, нагласи Мицкоски.

Јовица Илиевски, актуелниот градоначалник на општина Брвеница и кандидат за втор мандат во изјава за медиумите рече дека е фокусиран на проекти, со што кажа дека и општината ќе продолжи да ја води во тој тренд.

-Улици патишта, без разлика, на село, на население сите се рамномерно застапени во општината. Општина Брвеница ниту беше водена изминатите година врз база на етничка припадност, ниту ќе биде во иднина. Направивме спортска сала во Челопек, од 800 илјади евра, детска градинка, инвестиција од преку 400 илјади евра, во Гургурница камион за собирање на смет. Би го потенцирал примерот за соживот. Додека се реновираше училиштето во Брвеница ,околу 270 ученици секој ден ги носевме во Челопек. Никаков проблем немаше со месното население, овие повици на поделба на никого не носат добро, рече Илиевски.

Тој оцени и во првиот круг, тогаш имал гласови од албанската заедница и сега ги очекува. ас/нд/

Фото: ВМРО ДПМНЕ 

 

Тагови

Брвеница локални избори Мицкоски

Можно е и ова да ти се допаѓа

Ѓорѓиевски: Промените во Карпош ќе се случат со Сотир Лукровски

Ѓорѓиевски: Промените во Карпош ќе се случат со Сотир Лукровски

ЗНАМ: Лабудовиќ доби јавна и целосна поддршка од коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ за гласањето в недела во вториот круг на изборите

ЗНАМ: Лабудовиќ доби јавна и целосна поддршка од коалицискиот партнер ВМРО-ДПМНЕ за гласањето в недела во вториот круг на изборите

Николоски: Од утре 11 нови директни летови од скопскиот и охридскиот аеродром

Николоски: Од утре 11 нови директни летови од скопскиот и охридскиот аеродром

Демир: Благодарност до сите ромски политички партии за поддршката во вториот круг, офанзива од инвестиции во пост изборен период во Шуто Оризари

Демир: Благодарност до сите ромски политички партии за поддршката во вториот круг, офанзива од инвестиции во пост изборен период во Шуто Оризари

Коалиција Вреди: Иронијата е очигледна, токму Левица што со години ја трујат јавноста со поделби и политички примитивизам, денес зборуваат за „шовинизам“

Коалиција Вреди: Иронијата е очигледна, токму Левица што со години ја трујат јавноста со поделби и политички примитивизам, денес зборуваат за „шовинизам“

Македонија домаќин на најголемиот светски собир за одржлива енергија, започнува 14-тиот Глобален форум IFESD-14

Македонија домаќин на најголемиот светски собир за одржлива енергија, започнува 14-тиот Глобален форум IFESD-14

Герасимовски: Нов парк кај Зелено пазарче, улицата нема да се пробива

Герасимовски: Нов парк кај Зелено пазарче, улицата нема да се пробива

Ѓорѓиевски: Потпишана декларација за обединување за подобро Шуто Оризари

Ѓорѓиевски: Потпишана декларација за обединување за подобро Шуто Оризари

Избор на уредникот

Касами за Кичево упати на соопштението од ВРЕДИ со кое не му се дава поддршка на Дехари

Касами за Кичево упати на соопштението од ВРЕДИ со кое не му се дава поддршка на Дехари

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција