  • понеделник, 17 ноември 2025
Логирај Се

Во рамките на коалицијата траат разговорите за ресорите на Владата

  • Во рамките на коалицијата траат разговорите, изјави премиерот Христијан Мицкоски, на новинарско прашање дали се утврдени ресорите со ВРЕДИ во контекст на најавените промени во составот на Владата. 
Во рамките на коалицијата траат разговорите за ресорите на Владата

Скопје, 17 ноември 2025 (МИА) - Во рамките на коалицијата траат разговорите, изјави премиерот Христијан Мицкоски, на новинарско прашање дали се утврдени ресорите со ВРЕДИ во контекст на најавените промени во составот на Владата. 

Мицкоски, кој денеска беше на поставување камен темелник за изградба на нова детска градинка во Гази Баба, прашан дали ќе има промени на ресорите чии први луѓе доаѓаат од ВМРО-ДПМНЕ, рече дека тие во овој момент се фокусирани на организирање на партискиот конгрес кој треба да се одржи на 6 декември во Кавадарци. 

За тоа кога ќе продолжи изборот на Народен правобранител, премиерот рече дека очекува тоа да се случи во брзо време имајќи предвид дека локалните избори завршија. ев/са/

 

ФОТО: Принтскрин 

Тагови

мицкоски влада ресори

Можно е и ова да ти се допаѓа

Ковачки: Воената академија ќе добие за 419 отсто поголем буџет

Ковачки: Воената академија ќе добие за 419 отсто поголем буџет

Реконструкција и проширување на ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ во Кисела Вода за едносменска настава

Реконструкција и проширување на ООУ „Кирил Пејчиновиќ“ во Кисела Вода за едносменска настава

Судењето за случајот „Жан Митрев

Судењето за случајот „Жан Митрев" продолжи со изведување докази

Во Собранието утре и задутре интервјуа на пријавените кандидати за претседател на Антикорупциска

Во Собранието утре и задутре интервјуа на пријавените кандидати за претседател на Антикорупциска

Николоски го отвори Виенскиот еконoмски форум: Потребна е економска соработка, инвестиции и политики на просперитет како приоритет за развој на регионот

Николоски го отвори Виенскиот еконoмски форум: Потребна е економска соработка, инвестиции и политики на просперитет како приоритет за развој на регионот

Асфалтирана улицата „Страшо Пинџур“ во Виница

Асфалтирана улицата „Страшо Пинџур“ во Виница

УХМР најавува пообилни врнежи од дожд и засилен ветер

УХМР најавува пообилни врнежи од дожд и засилен ветер

Заврши 16. „Школа за млади лидери на претседателот Иванов“

Заврши 16. „Школа за млади лидери на претседателот Иванов“

Избор на уредникот

Споредбена анализа на МИА: Македонски судии и обвинители работат помалку, уживаат најниска доверба во Европа, а во споредба со просечната плата, се платени како и германските судии

Споредбена анализа на МИА: Македонски судии и обвинители работат помалку, уживаат најниска доверба в...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција