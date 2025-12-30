  • вторник, 30 декември 2025
Мицкоски: Железницата ја враќаме на шините на развојот, почнати се градежните работи за т.н. градски воз

  • Според премиерот, железницата мора повторно да стане двигател на извозот и логистиката, а не тесно грло на економијата.
Скопје, 30 декември 2025 (МИА) - Почнати се градежните работи за Линијата 1 или т.н. градски воз. Вредноста на Договорот е 360 милиони денари, а проектот предвидува целосна реконструкција и надградба на постоечката траса.

Како што информира денеска премиерот Христијан Мицкоски, ова ќе значи побезбеден, побрз и поефикасен железнички сообраќај. 

Дополнително, нагласи премиерот, изградбата на брза пруга на Коридор 10 останува еден од стратешките приоритети.

-Преку Договорот за стратешко партнерство со Обединетото Кралство се обезбедени средства за капитални проекти со кои ја поставуваме железницата таму каде што и е местото – како клучна врска помеѓу Балканот и Европа. Ова не се изолирани проекти. Ова е системска обнова на железничкиот сектор, инвестиција во економијата, во екологијата и во европската иднина на државата. Железницата повторно ја враќаме на шините на развојот – со план, со одговорност и со јасна визија за модерна, поврзана и силна Македонија, истакна Мицкоски пред потпишувањето на Договорот за заем со ЕБОР вреден 20,9 милиони евра со кој е предвидена набавка на електрични локомотиви за ЖРСМ Транспорт.

Според премиерот, железницата мора повторно да стане двигател на извозот и логистиката, а не тесно грло на економијата.

-Посебно важен е еколошкиот аспект. Со фокусот на електрични локомотиви, се движиме кон нула емисија на загадувачки материи. Ова е директен придонес во борбата против аерозагадувањето, во заштитата на животната средина и во развојот на чист, модерен и одржлив транспорт. Во услови на енергетска транзиција, железничкиот транспорт станува клучен фактор за ефикасен, конкурентен и еколошки одржлив систем. Инвестициите во електрични локомотиви и модерни коридори се целосно усогласени со владините политики за интеграција во европските транспортни мрежи, подвлече Мицкоски.

На потпишувањето на Договорот со ЕБОР во Владата беа и вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски и министерката за финансии Гордана Димитриеска-Кочоска. мч/дма/

Фото: МИА

