  • петок, 12 декември 2025
Логирај Се

Домашни Churros со чоколаден прелив

Домашни Churros со чоколаден прелив

Churros се еден од најпопуларните шпански десерти – крцкави и совршени во комбинација со топол чоколаден прелив.
Потребни состојки:

  • 250 мл масло (за тестото – плус масло за пржење)
  • 250 мл вода
  • 250 грама брашно
  • 5–6 јајца (во зависност од големината)
  • шеќер и цимет за валкање


За чоколаден прелив:

  • 150 мл слатка павлака
  • 100 грама чоколада за готвење
  • 1 лажица какао (по избор, за поинтензивен вкус)
  • 1 лажица путер (по избор, за сјај и кремастост)

 
Подготовка на тестото:
Во тенџере ставете ја водата и 250 мл масло да зовријат. Кога ќе почне да врие, тргнете го садот од оган и додадете го брашното одеднаш.
Мешајте енергично додека тестото не стане компактно и не почне да се одвојува од ѕидовите на тенџерето. Оставете го тестото да се лади 10 минути.
Потоа, едно по едно додавајте ги јајцата (5 или 6 – колку што е потребно за да добиете мазна, густа смеса).
Ставете го тестото во слаткарска кеса со ѕвездест завршеток. Истиснувајте ленти долги околу 12-15 см на мали парчиња хартија за печење.
Во длабока тава загрејте масло на умерена температура. Спуштајте ги Churros заедно со хартијата во маслото – по неколку секунди тие ќе се одвојат сами.
Пржете ги до златно-кафена боја (не повеќе од 3–4 истовремено). Извадете ги на хартиена салфета за да се исцедат. Уште топли валкајте ги во мешавина од шеќер и цимет. 
Подготовка на чоколадниот прелив:
Загрејте ја слатката павлака до пред вриење. Тргнете од оган и додајте ја исечканата чоколада. Мешајте додека целосно не се стопи. Додајте путер и какао по желба за појак вкус и сјај.
Послужете ги свежо пржените Churros со топол, кремаст чоколаден прелив. Неодоливо!

 

Фото: Фрипик

Тагови

Churros

Можно е и ова да ти се допаѓа

Шпанка доби отказ поради што доаѓала предвреме на работа

Шпанка доби отказ поради што доаѓала предвреме на работа

Почина Софи Кинсела (55), авторката на серијалот „Шопингхоличарка“

Почина Софи Кинсела (55), авторката на серијалот „Шопингхоличарка“

Глумецот Енди Дик снимен предозиран на улица во Лос Анџелес

Глумецот Енди Дик снимен предозиран на улица во Лос Анџелес

Илјадници пилиња се разбегале на автопат во Северна Германија

Илјадници пилиња се разбегале на автопат во Северна Германија

Чорба од спанаќ и тиквици

Чорба од спанаќ и тиквици

Кучето Ози – новиот светски рекордер со најдолг јазик

Кучето Ози – новиот светски рекордер со најдолг јазик

„Џенерал моторс“ развива нов тип двотактен мотор за хибридни возила

„Џенерал моторс“ развива нов тип двотактен мотор за хибридни возила

„Амазон“ и „Мајкрософт“ вложуваат 45 милијарди евра за ВИ-центри во Индија

„Амазон“ и „Мајкрософт“ вложуваат 45 милијарди евра за ВИ-центри во Индија

Избор на уредникот

Јовевски: Скратувањето на работното време е неизбежна иднина

Јовевски: Скратувањето на работното време е неизбежна иднина

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција