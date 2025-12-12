Домашни Churros со чоколаден прелив

Churros се еден од најпопуларните шпански десерти – крцкави и совршени во комбинација со топол чоколаден прелив.

Потребни состојки:

250 мл масло (за тестото – плус масло за пржење)

250 мл вода

250 грама брашно

5–6 јајца (во зависност од големината)

шеќер и цимет за валкање



За чоколаден прелив:

150 мл слатка павлака

100 грама чоколада за готвење

1 лажица какао (по избор, за поинтензивен вкус)

1 лажица путер (по избор, за сјај и кремастост)



Подготовка на тестото:

Во тенџере ставете ја водата и 250 мл масло да зовријат. Кога ќе почне да врие, тргнете го садот од оган и додадете го брашното одеднаш.

Мешајте енергично додека тестото не стане компактно и не почне да се одвојува од ѕидовите на тенџерето. Оставете го тестото да се лади 10 минути.

Потоа, едно по едно додавајте ги јајцата (5 или 6 – колку што е потребно за да добиете мазна, густа смеса).

Ставете го тестото во слаткарска кеса со ѕвездест завршеток. Истиснувајте ленти долги околу 12-15 см на мали парчиња хартија за печење.

Во длабока тава загрејте масло на умерена температура. Спуштајте ги Churros заедно со хартијата во маслото – по неколку секунди тие ќе се одвојат сами.

Пржете ги до златно-кафена боја (не повеќе од 3–4 истовремено). Извадете ги на хартиена салфета за да се исцедат. Уште топли валкајте ги во мешавина од шеќер и цимет.

Подготовка на чоколадниот прелив:

Загрејте ја слатката павлака до пред вриење. Тргнете од оган и додајте ја исечканата чоколада. Мешајте додека целосно не се стопи. Додајте путер и какао по желба за појак вкус и сјај.

Послужете ги свежо пржените Churros со топол, кремаст чоколаден прелив. Неодоливо!

Фото: Фрипик