  • недела, 05 април 2026
Логирај Се

„Велигденска недела“ од утре во Кавадарци, празникот ќе биде одбележан со низа настани

  • Како што соопштија од Општина Кавадарци, предвидени се низа настани со цел да се одбележи празникот Велигден.
„Велигденска недела“ од утре во Кавадарци, празникот ќе биде одбележан со низа настани

Кавадарци, 5 април 2026 (МИА) - „Велигденска недела“ започнува утре со низа настани во Кавадарци, а ќе трае до 9 април.

Како што соопштија од Општина Кавадарци, предвидени се низа настани со цел да се одбележи празникот Велигден.

Во Винскиот музеј за утре е најавена да се одржи креативна работилница за мали уметници, насловена како „Велигденска магија“.

Во вторник по повод Светскиот ден на здравјето, предвидено е да се реализира настанот „Грижи се за себе, започни денес“. За на градскиот плоштад најавени се и музичка програма и „Базар на велигденска магија“.

Фудбалски натпревар ќе се одржи во среда во кавадаречко Ваташа, со наслов „Една топка, едно срце“. За вечерта планирана е велигденска изложба на ракотворби во Домот на културата.

„Велигденската недела“ предвидено е да заврши со фарбање јајца со природни материјали во Винскиот музеј, како и со работилница на Музејот на мирисот и вкусот и Центарот за поддршка при О.У. „Страшо Пинџур“ со наслов „Од обичај до игра“. свд/дма/

Фото: МИА

Тагови

Велигден Кавадарци настани

МИА Најави МКД

МИА Најави МКД

Тетовскиот хор „Балтепе“ одржа концерт во пештера кај Јегуновце

„Вреди“: Митовите за Ахмети се рушат како кула од карти

Ѓорѓиевски: Се комплетира првата фаза од булеварот „Македонија“, со кој Скопје ја добива првата подземна сообраќајница

НАкС: МОН да ги продолжи разговорите за пакетот-закони за да се создадат услови за дефинирање посоодветни решенија

(Фото галерија) Скопјани на тротинет

Полицијата приведе 13 возачи за безобѕирно управување возило, шестмина немале возачка дозвола

Три жени нападнати од своите сопрузи во Скопје во последното деноноќие, во Штип син нападнал татко

Избор на уредникот

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2026 Медиумска информативна агенција