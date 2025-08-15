  • петок, 15 август 2025
Energy Delivery Solutions Инфо Поинт

  • Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 15.08.2025 изнесува 73,22 евра за мегават час, на МЕМО 83,07 евра за мегават час
Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 15 август просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 73,22 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 83,07 евра/mwh

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 27,90 евра за мегават час, а на MEMO 29,53 евра.

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 35,49 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 31,73 евра.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

 

 

