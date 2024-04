Хезболах истрела десетици ракети врз северен Израел

Бејрут, 12 април 2024 (МИА) - Либански Хезболах објави дека го погодил северниот дел на Израел со десетици ракети Катјуша, гаѓајќи артилериски позиции.

Во соопштението, либанската група рече дека истрелала десетици ракети Катјуша врз артилериските позиции на Израелските одбранбени сили во северен Израел.

На северот на земјата се огласија неколку сирени за предупредување за ракети. На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа како неколку пресретнувачи на ракети „Железна купола“ погодуваат очигледен ракетен бараж.

Breaking: Massive rocket barrage launched by Hezbollah towards the Galilee Panhandle. Footages show several interception attempts. pic.twitter.com/mdneGe5jXU