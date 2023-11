Тајмс оф Израел: ИДФ ја демолира зградата на парламентот во Газа

Газа, 15 ноември 2023 (МИА) - Израелската армија (ИДФ) денеска ја крена во воздух и комплетно ја разурна зградата на парламентот во Газа, пишува „Тајмс оф Израел“.

Во видеа, објавени на социјалните мрежи, се прикажува моментот на експлозијата.

ИДФ во текот на вчерашниот ден соопшти дека се заземени голем број владини згради на Хамас во градот Газа, вклучувајќи го парламентот, владиниот комплекс и полицискиот штаб. сд/

фото:Скриншот од Х

After Golani soldiers photographed themselves inside, the IDF demolished Gaza's parliament building. This video is reported to be from the blast. pic.twitter.com/K2hceFxEYB