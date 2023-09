Снимки од последната поларна светлина во северна Германија

Берлин, 27 септември 2023 (МИА) - Жители на делови од северна Германија имаа можност да уживаат во поларната светлина ноќта во неделата кон понеделник. Ноќното небо, велат очевидци, беше осветлено со различни бои - зелена, виолетова, жолта и црвена, а неколку дена претходно можеа да се видат необични сцени и над покраината Саксонија-Анхалт.

Жителите на Германија и во април годинава имаа можност да ја набљудуваат оваа појава. Инаку, Институтот за сончева физика при Германскиот вселенски центар (ДЛР) објасни дека појавата на поларната светлина не е особено необична и ретка.

Short but strong Aurora Borealis here in Eastern Germany #astronomy #Auroraborealis #Astrophotography pic.twitter.com/9vxILipffE