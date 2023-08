Пејачката на „АББА“ Агнета Фелцког најави соло-песна

Стокхолм, 30 август 2023 (МИА) - Агнета Фелцког, пејачка на шведската поп-група АББА, ја најави својата нова, овојпат соло-песна, под наслов „Where Do We Go From Here?“ (Каде одиме ние одовде?)“.

„Светската премиера на песната е на „Би-би-си рејдио 2“. Вклучете се в четврток на 31 август во 8:30 часот“, напиша Фелцког на Инстаграм.

„АББА“ е основана 1972 година, а последниве години членовите, по подолга пауза, повторно се обединија и одржаа неколку концерти. Групата се здоби со светска популарност во 1974 година, кога победи на „Евровизија“ со песната „Waterloo“. си/сд/

Фото: Википедија.