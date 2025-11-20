Најголемата премија во земјата чека нов сопственик – ЛОТО 7 носи близу милион евра премија

Над 58.000.000 денари – речиси 1.000.000 евра – чекаат нов сопственик во играта ЛОТО 7 на Државна лотарија. Тоа не е само бројка, туку најголемата премија во моментот понудена во игрите на среќа во Македонија. Секоја комбинација од само 30 денари може да биде можност за нов живот, за нова приказна, за нова реалност.

Државна лотарија започна со приредување на игрите на 23 април 2010 година. Првото коло на Ново Лото 7/34 се реализираше на 5 мај истата година, а првата седумка беше постигната на 5 септември 2011 година – вредна 21.173.081 денари, уплатена во „Студио Гина“ во Битола. Од тогаш, па до денес, постигнати се 28 седумки, низ целата земја: Скопје, Битола, Кичево, Куманово, Свети Николе, Тетово, Неготино, Струмица, Кавадарци, Кочани и Охрид.

Во 2019 година, играта доби ново име – ЛОТО 7 – но магијата остана иста. Единаесет добитници освоија гарантирани 6.000.000 денари, а еден – симболични 7.777.777 денари. Вистинските легенди се оние што ја надминаа гарантираната вредност, како добитникот од Охрид, кој на 10 август 2024 година, во 64-то коло на Канал 5 ТВ, освои неверојатни 109.012.304,50 денари, уплатувајќи ги своите броеви во „ВЛАДИЈА 2011“ Охрид.

Од тој момент, фондот за 7-ка во ЛОТО 7 постојано расте. Секоја недела, секое коло, сè повеќе луѓе веруваат во своите среќни броеви, надевајќи се дека токму нивната комбинација ќе биде следната што ќе го промени животот.

Нечии 30 денари, колку што чини една лото-комбинација, може да станат влог во комплетна промена на животот. Затоа не заборавајте да ги уплатите вашите среќни броеви и да ја искористите можноста од само 30 денари да дојдете до најголемата премија вредна близу 1.000.000 евра и да станете најголемиот лото-милионер во нашата земја.

Уплати, играј, верувај – и дозволи среќата да те изненади.

Среќата е насекаде со Државна лотарија!

