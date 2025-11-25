Современи навики за празнични моменти – Никотинските ќесички како помалку штетна алтернатива за пушачите

Денес сè се движи со брзина на светлината — а со него и нашиот начин на живот. Патувања, работни состаноци, дружби, фитнес, вечерни излегувања – сè бара флексибилност и едноставност. И токму затоа не е чудо што се повеќе луѓе во Европа и кај нас се свртуваат кон нови, практични и помалку штетни* никотински алтернативи.

Во Шведска, на пример, земја која веќе со години се издвојува со најниска стапка на пушење во ЕУ, никотинските ќесички се секојдневие. Само 5,3% од возрасните користат цигари – драстично помалку од европскиот просек од 23,5%. Истражувањата покажуваат дека таму бројот на болести поврзани со пушење е значително понизок, што ја потврдува насоката кон алтернативи со помал ризик.

Но, зад бројките стои нешто многу поважно - Движење без ограничувања. Velo**, број 1 брендот на никотински ќесички во Европа***, стана симбол токму на таквиот пристап. Без чад**, без непријатен мирис**, без потреба од запалка. A, токму ваквата помалку штетна* алтернатива за консументите на никотински производи е добредојдена за време на претстојните празнични денови.

Празнични моменти без прекини

Празниците се време за луѓето што ги сакаме, за топлина, за разговори, за смеење до доцна. Со Velo никотинските ќесички***, нема да имате прекини во разговорите и можете постојано да бидете дел од приказната, од атмосферата, од она што навистина значи.

Патувања без ограничувања

Долгите патувања и строгите пушачки зони не мора да бидат пречка. Без чад**, без пепел**, без грижи. Без разлика дали патувате кон снежните врвови или на топол медитерански брег, можете да уживате во слободата на движење без ограничувања.

Не мораме да правиме компромиси

Празниците се време кога сите сакаме да изгледаме и да се чувствуваме најдобро. Мирисот, стилот, малите детали – тие ја создаваат празничната магија. Слободно користи го омилениот парфем, уживај во мирисот на цимет и греано вино – без чад** и без пепел**.

Слободни раце за животот

Едноставните моменти често се највредни. Да ја држите раката на саканата личност, да ја китите елката, да наздравувате, да подавате подарок. Ги имаме постојано рацете слободни за тоа што е навистина важно – за животот во движење.

Празниците се движење. Животот е движење. А никотинските ќесички се тука – токму за такви луѓе.

Врз основа на тежината на доказите и претставува целосно префрлање од пушењето цигари.

** Никотинските ќесички не содржат тутун и не произведуваат ниту чад ниту пареа при употреба. Тие произведуваат помалку мирис, немаат чад и немаат пепел. Овој производ е само за полнолетни корисници, не е безопасен и содржи никотин, супстанца што предизвикува зависност..

***Врз основа на (проценет) удел во волумени во измерени малопродажни објекти во следниве клучни пазари на никотински ќесички во Европа: Шведска, Данска, Велика Британија, Полска и Швајцарија, пресметано од јуни 2025.

