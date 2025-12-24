  • среда, 24 декември 2025
Логирај Се

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

Мастербет донираше околу 400 новогодишни пакетчиња за хуманитарните активности на Црвениот крст

По повод новогодишните и божиќните празници, компанијата Мастербет реализираше хуманитарна донација од близу 400 новогодишни пакетчиња, наменети за поддршка на хуманитарните активности на Црвениот крст.

Меѓу активностите кои се спроведоа со поддршка на Мастербет беше активноста на Клиниката за детските болести каде беа поделени новогодишни пакетчиња на децата кои се лекуваат во оваа здравствена установа.

„Со оваа донација, даваме конкретен придонес во напорите на Црвениот крст за обезбедување празнична радост и поддршка за најранливите категории граѓани, особено за децата и семејствата кои имаат потреба од дополнителна грижа во овој период од годината“, вели Бојан Коцевски, управител на Мастербет кој исто така истакна дека општествената одговорност е важен дел од корпоративната култура на компанијата и дека и во иднина ќе продолжат да поддржуваат иницијативи кои носат реална вредност за заедницата, особено во периоди кога солидарноста и хуманоста се најпотребни.

Во знак на благодарност за континуираната поддршка и општествено одговорниот пристап, на компанијата ѝ беше врачена благодарница за време на Годишното собрание на Црвениот крст. Ова признание претставува потврда за успешната соработка меѓу двете организации и за значењето на партнерствата меѓу бизнис-секторот и хуманитарните институции.

Донацијата е дел од пошироките празнични активности со кои Мастербет ја заокружува годината, испраќајќи порака на грижа, заедништво и поддршка за сите оние на кои им е најпотребна.

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

 

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

Мастербет

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Мали ритуали - големи надежи со игрите на среќа на Државна лотарија

Подари моменти на радост, подари „Среќа плус“

Подари моменти на радост, подари „Среќа плус“

Инграм Микро – Македонија, Албанија и Косово го одбележува својот десетгодишен јубилеј: декада на раст, партнерство и технолошка трансформација

Инграм Микро – Македонија, Албанија и Косово го одбележува својот десетгодишен јубилеј: декада на раст, партнерство и технолошка трансформација

Богати празници со „Лото 7“

Богати празници со „Лото 7“

Витаминка со Стоби Флипси купувачите донираат 1.000.000 денари за СОС Детско село

Витаминка со Стоби Флипси купувачите донираат 1.000.000 денари за СОС Детско село

Амбасадорот на Швајцарија, Зомер, во посета на ТИТАН Усје: Размена на искуства и добри практики за циркуларната економија

Амбасадорот на Швајцарија, Зомер, во посета на ТИТАН Усје: Размена на искуства и добри практики за циркуларната економија

Infinum ја презема британската компанија AMR CyberSecurity

Infinum ја презема британската компанија AMR CyberSecurity

Реплек ја отвори својата подружница -КА информативниот центар – прв центар за информирање за производите на база на медицински канабис

Реплек ја отвори својата подружница -КА информативниот центар – прв центар за информирање за производите на база на медицински канабис

Избор на уредникот

Мицкоски: Каменот тежи на своето место, ни треба секој родум од Македонија кој може да придонесе за развој на татковината

Мицкоски: Каменот тежи на своето место, ни треба секој родум од Македонија кој може да придонесе за...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција