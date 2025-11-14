  • петок, 14 ноември 2025
Логирај Се

Новото банкарство за млади е тука! Zipp Club пакет од Комерцијална банка – бесплатно, забавно и полно со поволности!

Новото банкарство за млади е тука! Zipp Club пакет од Комерцијална банка – бесплатно, забавно и полно со поволности!

 

Скопје, 14.11.2025 година –Комерцијална банка го лансираше Zipp Club пакетот - нова и возбудлива програма за млади до 29 години со бесплатно банкарство и многу дополнителни бенефиции што ги следи енергијата, слободата и стилот на младоста. Наменет е за млади што сакаат целосно дигитално искуство комбинирано со ексклузивни попусти, награди, бенефити при патувања и учество во корисни иницијативи што го менуваат општеството.

 

Сè започнува со бесплатна Zipp Mastercard дебитна картичка, која е од еко пластика зашто се грижиме за животната средина и е во два различни супер дизајни.

Zipp Mastercard картичката носи специјални попусти во омилените продажни места означени како Zipp Spots, а секое плаќање со картичката, каде било во светот носи поени за кешбек или ваучери преку програмата BonusBox. 

Освен бесплатната Zipp картичка, Zipp Club пакетот носи уште цел сет на одлични бенефиции за младите: 

·         Бесплатно дигитално банкарство и платежна сметка за целосна контрола на личните финансии,

·         Бесплатни налози за плаќања кон факултет за партиципација, уписи, потврди,

·         Бесплатен роаминг интернет, пристап до VIP зони на над 1.500 аеродроми и попусти при патување во странство,

·         Модерни, брзи и лесни плаќања со Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Плати на пријател, Подели сметка, а без потреба од паричник,

·         Посети на настани посветени на менталното здравје, финансиската писменост и други интересни теми,

·         Учество во наградни игри за концерти, патувања и многу други изненадувања.

Zipp Club е супер поддршка за секој млад човек затоа што добива современо банкарство, бесплатни услуги, безброј привилегии и многу забава. 

„Во годината кога одбележуваме 70 години од постоењето на Комерцијална банка одлучивме да создадеме нешто што ќе донесе конкретен бенефит за нашата иднина, за младите, кои заслужуваат посебна поддршка. Со овој пакет кој е специјално креиран за нив сакаме да имаат лесен и модерен пристап до банкарските услуги, но и да се чувствуваат дел од заедница што создава позитивна разлика. Веруваме во нивната енергија и креативност и сакаме да им дадеме алатки и искуства што ќе им помогнат да ја обликуваат својата иднина“, изјави Никола Џамбазовски, Главен директор за продажба и развој и член на Управниот одбор на Комерцијална банка.

Zipp Club пакетот се активира веднаш преку Интернет банка или со пополнување кратко барање во експозитура на Комерцијална банка. Целосно е бесплатен за младите кои не се вработени, а за оние кои се вработени чини само 30 денари месечно.

Zipp отвора ново поглавје и во грижата за создавање подобро општество. Со секој отворен Zipp Club пакет, Комерцијална банка ќе засади дрво како „Зелен поБОРник“ и поддржувач на иницијативата Боренка за пошумување опожарени места во Македонија. Банката ќе издвојува и парични донации за проекти кои ги засегаат младите, а членовите на Zipp заедницата ќе гласаат кој проект да добие најголема донација. Ќе има и работилници посветени на менталното здравје на младите, финансиската едукација, кариерниот развој и на други интересни и корисни теми. 

 

Zipp додава нова вредност во нашата мисија да бидеме вистински сојузник на младите. Преку бројни проекти, активности и пријатни изненадувања ќе ги поддржуваме во нивните први чекори кон самостојност, финансиска сигурност и исполнување на нивните цели. 

Повеќе информации за Zipp Club се достапни на следниот линк. 

 

 

____________________________________________

MИА - ОТС Комерцијални соопштенија

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот.

Тагови

Комерцијална банка

Можно е и ова да ти се допаѓа

Освоена ЏОКЕР премија со 6 погодоци во вредност од 3.152.640 денари

Освоена ЏОКЕР премија со 6 погодоци во вредност од 3.152.640 денари

Меѓународни истражувања покажуваат: Никотинските ќесички*** – помалку штетна* алтернатива за пушачите

Меѓународни истражувања покажуваат: Никотинските ќесички*** – помалку штетна* алтернатива за пушачите

Предупредување од Државна лотарија за играчите на интернет игри на среќа

Предупредување од Државна лотарија за играчите на интернет игри на среќа

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 24 октомври изнесува 99,04 евра за мегават час, на МЕМО 90,71 евра за мегават час

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 24 октомври изнесува 99,04 евра за мегават час, на МЕМО 90,71 евра за мегават час

Со спортот – до посилна заедница Улогата на Државна лотарија во развојот на спортот

Со спортот – до посилна заедница Улогата на Државна лотарија во развојот на спортот

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 17 октомври изнесува 125,11 евра за мегават час, на МЕМО 129,59 евра за мегават час

Просечната цена на струјата на HUPX берзата за 17 октомври изнесува 125,11 евра за мегават час, на МЕМО 129,59 евра за мегават час

ЕДС Инфо поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 03.10.2025 изнесува 95,10 евра за мегават час, на МЕМО 105,21 евра за мегават час

ЕДС Инфо поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 03.10.2025 изнесува 95,10 евра за мегават час, на МЕМО 105,21 евра за мегават час

ЕДС со нови деловни простории и планови за регионално проширување

ЕДС со нови деловни простории и планови за регионално проширување

Избор на уредникот

Сијарто: Парите на европските даночни обврзници не треба да се користат за финансирање на корумпираната украинска воена мафија

Сијарто: Парите на европските даночни обврзници не треба да се користат за финансирање на корумпиран...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција