Мицкоски: Годинава првпат петтоцифрена бројка на номинален БДП по глава на жител од 10 500 долари

Скопје, 4 декември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски очекува 2029 и 2030 година да бидат години кога земјава нема да треба да издава еврообврзница, а годинава да ја завршиме со номинален БДП околу 19,5 - 19,6 милијарди долари, со номинален БДП по глава на жител со 10 500 долари, што како што вели, е првпат да има петтоцифрена бројка, по куповна моќ со над 30 илјади долари.

-Следната година ќе натрфрлиме номинален БДП над 20 милијарди долари, годинава ја завршуваме со 19,5 - 19,6 милијарди долари. БДП по глава на жител во однос на номинален 10 500 долари првпат петтоцифрена бројка, а по куповна ноќ над 30 илјади долари. Тоа е убедливо повеќе од Албанија, која има 23 илјади, Косово околу 20 илјади и останати земји, малку помалку од Србија и Црна Гора, но очекувам веќе следна година и нив да ги стасаме, рече Мицкоски на денешниот брифинг со новинарите.

Очекува дека 2026 година по куповна моќ земјава ќе отиде над 32 илјади, а по номинален до 11 илјади долари.

Ова, како што рече се пресметува по број на население кое е по попис од околу 1 милион 800 и нешто илјади лица. Присутни во земјава, според него, се околу 1 милион и 400 илјади.

-Поголем проблем е структурата. Скопје за 2024 година по моќ има поголем БДП по глава на жител од оној на цела Грција, на пример, односно номинален од 18 илјади долари за 2024 и по куповна над 45 илјади. Проблем е што остатокот на Македонија е полош, пред се полошкиот и североисточниот регион, вели премиерот.

Според него, за да се задржи макроекономската стабилност, треба да се држи нивото на инфлација во рамките на 2 до 3 проценти како што било проектирано, да се почитуваат колективните договори и растот на просечната плата од околу 9 и пол до 10 проценти.

-Притоа да имаме реален раст на БДП од околу 3,5 до 4 проценти, а номинален раст помеѓу 7 и 8 проценти. Ако сакаме да имаме стабилна економија е добро ова да го одржуваме, рече македонскиот премиер.

Истакна дека следната година земјава има за враќање нешто повеќе 2,2 милијарди.

-Обврзницата која е земена пред нешто повеќе од 4 години е 700 милиони и треба да се врати во април. Во јануари ќе мора да се работи на издавање на еврообврзница. Она што е добро е што немаме проблем со инвеститори на пример Албанија има, Црна Гора има, Косово има, Србија има, ние немаме, рече Мицкоски и додаде дека купонот кој ќе биде издаден да се реализира целосно.

Факт е, вели, дека годинава сме вратиле 500 милиони, следната треба да се вратат 700, во 2027 година 500, во 2028 година 700 милиони што се долгови од претходно.

-Лани не земевме еврообврзница бидејќи парите ги вратиме од унгарскиот кредит тоа ни беше нешто што беше најповолно во тој момент, рече Мицкоски потенцирајќи оти очекува 2029 и 2030 година да бидат години без издавање еврообврзница и години кога земјава ќе може малку да здивне.

В година само еврообврзницата што треба да се врати е 700 милиони и буџетскиот дефицит 600, плус други кредити кои доспеваат, така што, како што истакна Мицкоски, тоа ќе биде прилично предивикувачки период бидејќи станува збор за сериозен процент од буџет од 7 милјарди евра. сст/дма/

