Мицкоски: Ова е голема победа, победивме и во Кочани кое мора да го издигнеме, во Кичево падна раскалашаноста на Дехари, сега е време за обединување и за работа

Скопје, 2 ноември 202 (МИА) – Вечерва сакам да прогласам голема победа на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Ако некој се сомневаше, народот покажа дека Македонија е повторно твоја, изјави вечерва на прес-конференција претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, порачувајќи дека сега е време за обединување, одговорност и работа.

- Ви благодарам мој народе! Ова е заедничка победа, ова е победа на вербата, надежта, копнежот за иднина, ова е победа на напатениот народ, неговите соништа за кои се бориме. Вечерва Македонија повторно покажа зрелост, победивме во Скопје, во скопски Карпош, победа и во Аеродром и Чучер Сандево, Брвеница. Победивме и во Валандово, Дојран и Крушево, кои досега имаа градоначалници од СДСМ. Победивме и во Кочани, нашето Кочани кое мораме да го издигнеме и поткрепиме. Имаме победа и во Лозово, Могила, Македонски Брод, Росоман, Ранковце, Неготино, Чешиново - Облешево, Виница, Конче, Демир Капија, Пробиштип. Во неколку други се преборуваат гласовите, рече Мицкоски.

Тој соопшти дека коалицијата на ВМРО - ДПМНЕ убедливо победи и во Кичево.

-Беше жилава и тешка борба, со многу предизвици, се одлучуваше во 5 до 12. Знаете дека не заслужува ниту името да му го спомнам, се обиде да профитира на национални и етнички поделби, не успеа. Брвеница останува со наш градоначалник. Победивме и во Валандово, Дојран и Крушево, кои досега имаа градоначаници на СДСМ. Победивме и во Кочани, нашето Кочани, кое мораме да го издигнеме и покткрепиме. Имаме победа во Лозово, Могила, Росоман, Македонски Брод, Ранковце, Неготино, Чешиново-Облешево, Виница, Конче, Пробиштип, Демир Капија, во неколку други општини се уште се пребројуваат гласовите. Посебно силна порака која доаѓа од нашето Кичево – падна Фатмир Дехари. Падна од народот кој се обедини против раскалашеноста, недомаќинското работење. Покажавме што можеме кога сме обединети, соработувавме различни вери против оние кои го влечеа градот надоли. Ова покажа дека можеме да се обединиме сите. Победи соживотот и вербата во вредности. Победи идејата дека Македонија е дом за сите. Падна митот дека Кичево е нивно или наше. Кичево е на кичевчани, изјави Мицкоски.

Тој укажа и дека поминало времето на локални шерифи кои правеле малверзации само политички да преживеат и тоа време, како што нагласи, вечерва завршува и во скопски Карпош.

- Овој резултат е и порака до СДСМ, не сум среќен поради нивниот дебакл, но тоа е одраз на реалноста дека оваа партија не се реформираше и не го фати чекорот со времето, рече претседателот на ВМРО-ДПМНЕ.

Мицкоски порача дека секој глас на овие избори носи одговорност и доверба и порака од граѓаните да се продолжи посилно.

- Вечерва славиме за новата енергија што ја движи државата напред, за работата, за ред, за одговорност. Секој глас е одговорност и доверба, овие избори се и порака до нас да не се забегува со довербата и таа порака е разбрана да продолжиме уште посилно и да ја претвориме надежта во конкретни резултати. Време е за обединување, за работа, за Македонија што верува во себе. Оваа победа е и ваша победа!, потенцира Мицкоски на прес-конферецијата во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ по завршување на гласањето во вториот круг на Локалните избори. нд/паг/

Фото: МИА