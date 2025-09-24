Јангванг У9 Екстрим го скрши рекордот за најбрз сериски автомобил со 496,22 км/ч

Јангванг У9 Екстрим штотуку ја освои титулата најбрз сериски автомобил во светот, достигнувајќи неверојатни 496,22 километри на час на АТП Папенбург во Германија. Рекордно возењето го прави не само најбрзиот електричен автомобил, туку и најбрзиот автомобил легален за возење на пат, победувајќи го Бугати Чирон Супер Спорт 300+ кој претходно достигна 490 километри на час во 2019 година.

Автомобилот го возеше германскиот тркач Марк Басенг, кој веќе ги тестираше границите на „стандардниот“ У9 минатата година со 374 километри на час. Јангванг У9 Екстрим исто така постигна време од 6:59,157 на Нирбургринг Нордшлајфе.

У9 Екстрем располага со неверојатни 2.978 коњски сили од четири електрични мотори, секој способен да врти до 30.000 вртежи во минута. Работи на ултра-високонапонска платформа од 1.200V - надградба од 800V системот на обичниот U9 - која испорачува побрза моќност до моторите, а воедно го намалува акумулирањето на топлина за повеќе од половина. Поставувањето е поврзано со батеријата Блејд на BYD, дизајнирана да одржува екстремни струјни излези без прегревање, клучен фактор при овие брзини.

За да се справи со притисокот, автомобилот вози на малку помали 20-инчни тркала, сега опремени со пошироки предни гуми од 325 mm за да одговараат на задните. И покрај сложениот инженеринг и тешката поставеност на батериите, У9 Екстрим тежи само 2.480 кг, само 5 кг повеќе од стандардната верзија.

Производството ќе биде ограничено на само 30 единици низ целиот свет, а се очекува секој да чини значително повеќе од основниот U9 од 200.000 евра. Засега, Јангванг У9 Екстрим ја држи круната како најбрз сериски автомобил на планетата.