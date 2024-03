Шарл Мишел: Европскиот совет одлучи да ги отвори пристапните преговори со Босна и Херцеговина

Брисел, 21 март 2024 (МИА) – Европскиот совет вечерва одлучи да ги отвори пристапните преговори со Босна и Херцеговина, соопшти претседателот на Советот, Шарл Мишел.

Мишел на Х и честиташе на БиХ и порача дека местото и е во европското семејство.

- Денешната одлука е клучен чекор напред на вашиот пат кон ЕУ. Сега треба да продолжи напорната работа за Босна и Херцеговина стабилно да напредува, како што сака вашиот народ, напиша Мишел. јт/

Фото: Х

The European Council has just decided to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina. Congratulations!



Your place is in our European family.



Today’s decision is a key step forward on your EU path. Now the hard work needs to continue so Bosnia and Herzegovina… pic.twitter.com/LyotNa5gGc