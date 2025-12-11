  • четврток, 11 декември 2025
Логирај Се

Чорба од спанаќ и тиквици

Чорба од спанаќ и тиквици

 

Многу вкусна чорба, лесна и брза за подготовка

 

         Состојки:

  • 1 праз, ситно исецкан
  • 1 голем компир, исечен на коцки
  • 2 средни тиквички исечени на коцки
  • 200 грама свеж спанаќ
  • 3 чаши зеленчукова супа
  • 1/2 лажичка куркума во прав
  •  сол, мелен црн бибер и маслиново масло

Подготовка:

Спанаќот измиен и исцеден пропржете го во малку маслиново масло додека не омекне. Извадете од тавата и оставете настрана.Во тенџере, на загреано маслиново масло, но на умерена температура, испржете ги кратко празот, компирите на коцки, тиквичките, додате ја куркумата и зачинете, пржете сè заедно две минути прелијте со супа и гответе околу 10 минути. Додадете го спанаќот, и на умерена температура гответе уште 10 минути. Да ја добиете саканата текстура, изблендирајте. Доколку сакате, додадете павлака. Уживајте!!

 

 

Фото: Фрипик

Тагови

Чорба од спанаќ и тиквици

Можно е и ова да ти се допаѓа

Кучето Ози – новиот светски рекордер со најдолг јазик

Кучето Ози – новиот светски рекордер со најдолг јазик

„Џенерал моторс“ развива нов тип двотактен мотор за хибридни возила

„Џенерал моторс“ развива нов тип двотактен мотор за хибридни возила

„Амазон“ и „Мајкрософт“ вложуваат 45 милијарди евра за ВИ-центри во Индија

„Амазон“ и „Мајкрософт“ вложуваат 45 милијарди евра за ВИ-центри во Индија

Во Летонија станува популарно изнајмувањето „маж на час“ за поправки и домашни задачи

Во Летонија станува популарно изнајмувањето „маж на час“ за поправки и домашни задачи

Неверојатно откритие од НАСА: За две години светот ќе сопре

Неверојатно откритие од НАСА: За две години светот ќе сопре

Одложено судењето по тужбата на Блејк Лајвли против Џастин Балдони

Одложено судењето по тужбата на Блејк Лајвли против Џастин Балдони

Тојота го претстави новиот ГР ГТ

Тојота го претстави новиот ГР ГТ

Витамин Ц: Седум полезни напивки

Витамин Ц: Седум полезни напивки

Избор на уредникот

Тошковски за МИА: Тврдењата дека Македонија ќе биде хаб за мигранти немаат врска со реалноста

Тошковски за МИА: Тврдењата дека Македонија ќе биде хаб за мигранти немаат врска со реалноста

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022-2025 Медиумска информативна агенција