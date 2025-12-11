Чорба од спанаќ и тиквици
Многу вкусна чорба, лесна и брза за подготовка
Состојки:
- 1 праз, ситно исецкан
- 1 голем компир, исечен на коцки
- 2 средни тиквички исечени на коцки
- 200 грама свеж спанаќ
- 3 чаши зеленчукова супа
- 1/2 лажичка куркума во прав
- сол, мелен црн бибер и маслиново масло
Подготовка:
Спанаќот измиен и исцеден пропржете го во малку маслиново масло додека не омекне. Извадете од тавата и оставете настрана.Во тенџере, на загреано маслиново масло, но на умерена температура, испржете ги кратко празот, компирите на коцки, тиквичките, додате ја куркумата и зачинете, пржете сè заедно две минути прелијте со супа и гответе околу 10 минути. Додадете го спанаќот, и на умерена температура гответе уште 10 минути. Да ја добиете саканата текстура, изблендирајте. Доколку сакате, додадете павлака. Уживајте!!
Фото: Фрипик