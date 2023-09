Трет регионален форум за социјални претприемачи RISE

15 септември 2023

Третиот регионален форум за социјални претприемачи RISE, организиран од Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO), се одржа во Скопје од 12 до 14 септември. Оваа конференција ширум регионот собра повеќе од 100 социјални претприемачи, креатори на промени и владини претставници од регионот и ЕУ, за да разговараат за тоа како да се подобри средината за социјално претприемништво како моќен инструмент за социјален и економски развој во регионот. Преку различни панели, дискусии и интерактивни работилници, учесниците имаа можност да разменат идеи, искуства и најдобри практики низ секторите. Форумот го исполни своето ветување за унапредување на социјалната економија и поттикнување на соработки кои се однесуваат на општествените предизвици. Започна со глобална презентација насловена „Состојба на играта на социјалната економија во Западен Балкан 6, 2023 година“.

Оваа сесија им овозможи на регионалните политичари да ги разјаснат сложените нијанси на пејзажот на социјалното претприемништво во Западен Балкан и да го постави теренот за динамични дискусии. Заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања на Северна Македонија, г-дин Фатмир Битиќи, во својот воведен говор рече дека владите на Западен Балкан креирале и спроведувале политики за развој на социјалните претпријатија, со цел да го поддржат социо-економскиот развој, но дека регионалната соработка треба да да се зајакне.

“Треба да ја подобриме конкурентноста на социјалните претпријатија за да можат да се натпреваруваат надвор од националните пазари. Но, треба да ги искористиме и можностите што ги носи дигитализацијата за континуирано создавање на нови и иновативни социјални претпријатија. Ова не само што ќе не направи поатрактивни партнери за ЕУ, туку ќе ја зајакне нашата колективна регионална отпорност и конкурентност на глобалната пазарна арена“, рече Битиќи.

Генералниот секретар на RYCO г-дин Алберт Хани истакна дека RYCO има инвестирано околу 600.000 евра, зајакнувајќи 6 локални инкубатори, над 350 млади социјални претприемачи и оживување на 130 социјални бизнис идеи низ целиот регион.

Новиот повик RISE за социјални претприемачи е отворен од 1 септември и планираме да избереме и поддржиме над 200 млади претприемачи во регионот, затоа ги покануваме младите луѓе со одлични идеи и визија да аплицираат. Иницијативите како RISE (Регионален инкубатор за социјални претприемачи) обезбедуваат можности за младите луѓе да направат разлика и да ја обликуваат иднината. Да им помогнеме на овој форум да бидат поблиску до таа цел барем на еден чекор“, вели Хани.

Последниот ден се фокусираше на младите претприемачи од проектот RISE. Тие со нетрпение ги споделија своите сознанија како нови креатори на промени кои активно учествуваа во програмата за инкубација RISE, расветлувајќи ги вредните лекции добиени од нивната програма за мобилност во регионот.

’’Социјалната економија не е само концепт на нова економија. Во социјалната економија имаме лица и имиња. Форумот ги собра практичарите на социјалната економија и ние сме среќни што гледаме дека нашите програми за инкубација имаат вистинско влијание и вистински лица зад социјалните бизниси. Прекрасно е што носителите на одлуки се сретнаа со нашите RISErs. Ни требаат луѓе и институции кои ја поддржуваат и веруваат во социјалната економија“ – изрази Ирина Јаневска, АРНО, локален RISE инкубатор.

Награди за најдобрите идеи за социјално претприемништво

Возбудлив додаток на Форумот, RISE Alumni Award, со цел да се стимулира економскиот раст на овие социјални претпријатија. Како што Risers Alumni ги развиваат своите бизниси, тие можат да отворат работни места, да придонесат за локалната економија и да го зајакнат нивното влијание во нивните заедници.

Харун од Droplet имајќи ја идејата креирањето на мобилна апликација за полесно регистрирање на крводарителите и Катарина од Women on the way со идеја за зајакнување на жените бегалци преку одржлив мода, победија на натпреварот и добија по 5.000 евра финансиска поддршка. за понатамошно развивање на нивните бизниси.

Харун од Droplet на алумни наградата RISE ја изрази својата благодарност, наведувајќи:

“Би сакал да им честитам на сите Risers, среќен сум што го гледам напредокот во нашите идеи. Ова е доживотна мотивација за нашите бизниси и за социјалното претприемништво. И би сакал да ја раширам оваа мотивација за другите да се приклучат на Патувањето RISE. Оваа награда максимално ќе го поттикне нашиот бизнис.”

Во завршниот збор, заменик генералниот секретар на RYCO Денис Пиплаш, кој беше член на жирито, изјави дека “Кога станува збор за социјални претприемачи и организации кои се занимаваат со оваа тема - како што тоа го прави RYCO, се согласивме дека треба да ја подобриме средината за социјална економија и да ги поттикнеме соработките. Како ќе го направиме тоа? Прво ќе ја провериме основата и ќе го ажурираме контекстот, за подобро да разбереме кои се моменталните ситуации, предизвици и пречки на локално ниво. Потоа ќе одлучуваме за теми за лобирање и ќе ја следиме стратегијата, ќе организираме активности, ќе изработиме документ за политики и слично“, нагласи Пиплаш.

Регионалниот форум RISE беше организиран како дел од проектот Регионален инкубатор за социјални претприемачи (RISE), поддржан од L’Agence Française de Développement (AFD), Европската Унија, RYCO и Француско-германската канцеларија за млади (FGYO).

За RISE

Започнат на 1 октомври 2019 година, RISE (Регионален инкубатор за социјални претприемачи), со своите десет партнери, ги поддржува потфатите на младите во Западен Балкан кои имаат за цел да имаат позитивно социјално или еколошки влијание врз нивните заедници. Имплементацијата на проектот ги зема предвид специфичните потреби на регионот, како и неговиот историски и политички контекст. Така, овој проект има за цел да го поттикне помирувањето во Западен Балкан преку промоција и зајакнување на социјалното претприемништво.

Овој проект е кофинансиран од страна на Agence Française de Développement, Европската Унија, Регионалната канцеларија за младинска соработка и Француско-германската канцеларија за млади (OFAJ). Проектот RISE е развиен во партнерство со Регионалната канцеларија за младинска соработка (RYCO), Група SOS Pulse, Младинска мрежа на Југоисточна Европа (SEEYN), Француско-германската канцеларија за млади (OFAJ), ARNO, Balkan Green Foundation, Нешто Више, Smart Kolektiv , IEC Tehnopolis и Yunus Social Business Balkans.

Регионална канцеларија за младинска соработка (RYCO)

