Традиционален македонски ајвар

Ајварот претставува едно од најпознатите традиционални македонски зимници, подготвувано со многу љубов и внимание во текот на есента. Неговата неодолива арома, мазна текстура и богат вкус го прават омилен на секоја трпеза – било како додаток, намаз или главно јадење.

Во продолжение следува традиционален рецепт за домашен македонски ајвар, подготвен според старинските начини на подготовка.

Состојки:

10 кг црвени, месести пиперки (најдобро ајварки или капија)

1,5 кг модар патлиџан

250–300 мл масло (сончогледово или маслиново)

2–3 лажици сол (по вкус)

1 лажици оцет

2-3 лути пиперки (по вкус, ако сакате пикантен ајвар)

Подготовка: Измијте ги пиперките и испечете ги на скара, рингла или во рерна. Потоа ставете ги во голем сад, покријте ги со пластична фолија или капак и оставете ги околу 20–30 минути, тоа ќе го олесни нивното лупење. Исчистете ги од лушпа, дршки и семки. Исчистени ставајте ги во цедалка за да се отстрани вишокот течност. Испечете го модриот патлиџан на ист начин. По печењето, излупете го и оставете го да се цеди.

Измелете ги пиперките и модриот патлиџан во машина за мелење месо. Доколку користите лути пиперки, додајте ги при мелењето.

Во голем сад со дебело дно (традиционално казан), загрејте дел од маслото. Додајте ја мелената смеса и пржете на средна температура 2 до 3 часа, со постојано мешање. Маслото се додава постепено, во неколку наврати. Ајварот е готов кога смесата значително ќе се згусне и ќе почне лесно да се одвојува од ѕидовите на садот. Пред крајот на пржењето, додадете сол и оцет за подобра трајност и баланс на вкусот.

Подгответе чисти и стерилизирани тегли (може да ги загреете во рерна на 100°C околу 10 минути).

Додека ајварот е сè уште врел, наполнете ги теглите до горе и добро затворете ги со метални капаци.

За подобра стерилизација и вакум, теглите можете да ги свртите наопаку неколку минути.

По желба, теглите може дополнително да ги пастеризирате во зовриена вода 10–15 минути.

Ајварот станува уште повкусен неколку дена по подготвувањето, кога ќе се соединат сите ароми.



Македонскиот ајвар не е само намаз – тој е дел од нашата култура, традиција и семејна меморија. Со неговата подготовка се негуваат заедништвото, наследството и љубовта кон домашната кујна.

Фото: Фрипик