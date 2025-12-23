Сообраќајот повторно преку клучката кај Подмоље на магистралниот пат Охрид и Струга кон Кичево

Охрид, 23 декември 2025 (МИА) – Полицијата соопшти дека во редовен сообраќај е пуштен сообраќајниот крак-клучката на автопатската делница Охрид-Кичево, кај селото Подмоље.

Со тоа, како што посочуваат од СВР – Охрид, воспоставен е нормален сообраќај во правецот Охрид-Кичево-Скопје, Охрид-Струга, Струга-Кичево-Скопје и Струга-Охрид и истата е во редовна функција без дополнителни сообраќајни ограничувања.

Од полицијата се упатува апел до возачите при користење на тој сообраќаен крак како и на целата автопатска траса, да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, како и останатата поставена хоризонтална и вертикална сигнализација и со тоа, да придонесат за зачувување на сообраќајната безбедност. аб/дма/

Фото: МИА архива