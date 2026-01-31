Пуштена во употреба реконструираната гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово

  • сабота, 31 јануари 2026
Скопје, 31 јануари 2026 (МИА) - Во Тетово денеска беше пуштена во употреба реконструираната гимназија „Кирил Пејчиновиќ“ .

На настанот присуствуваше премиерот Христијан Мицкоски кој изрази задоволство што за само неколку месеци со, како што рече, силна  и посветена работа, е завршена реконструкцијата на гимназијата.

- Тоа што тогаш можеби делуваше невозможно, денеска е возможно, реално. Сакам да се заблагодарам на градоначалникот, на советниците од Општина Тетово коишто го поддржаа овој проект, да се заблагодарам на Министерството за образование, на сите оние коишто се добронамерници за Тетово и тетовци и што изминатиов период се дел, би рекол, од многуте проекти коишто се реализираат во Општина Тетово, изјави Мицкоски. 

На учениците и на наставниците од училиштето тој им посака успеси во работата односно во учењето и, рече, „уште многу успешни тетовчани да произлезат од клупите на ова училиште“.

- Нека е со среќа, нека е аирлија и да ни се множат уште многу вакви успешни проекти, додаде премиерот. ас/хс/

Фото: Влада 

 

