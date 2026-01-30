Јавниот долг 59,6 проценти од БДП, за министерката Димитриеска Кочоска тоа е показател за стабилни јавни финансии и фискална консолидација

  • петок, 30 јануари 2026
  • Јавниот долг на државава заклучно со 31 декември 2025 година изнесува 59,6 проценти од Брутодомашниот производ (БДП), објави денеска Министерството за финансии. Според ресорната министерка Гордана Димитриеска Кочоска,  овој износ на јавниот долг е јасен и силен показател за заложбите за стабилни јавни финансии  и фискална консолидација, а воедно значи и почитување на Мастришките критериуми, според кои јавниот долг треба да биде под 60 проценти од БДП.
Скопје, 30 јануари 2026 (МИА) - Јавниот долг на државава заклучно со 31 декември 2025 година изнесува 59,6 проценти од Бруто домашниот производ (БДП), објави денеска Министерството за финансии.

Според ресорната министерка Гордана Димитриеска Кочоска, овој износ на јавниот долг е јасен и силен показател за заложбите за стабилни јавни финансии  и фискална консолидација, а воедно значи и почитување на Мастришките критериуми, според кои јавниот долг треба да биде под 60 проценти од БДП.

- Морам да бидам искрена и да кажам дека нашите проекции согласно Стратегијата за управување со јавниот долг, иако Министерството за финансии напорно работеше, беа дека тој ќе се движи нешто над 60 проценти. Но, еве уште еднаш можеме да покажеме и докажеме дека навистина со посветена работа, внимателно планирање и строга контрола на секој поединечен расход, притоа внимавајќи на секој еден расход, не само на централната влада, туку во исто време како се трошат кредитите  кои треба да ги повлекуват  јавните претпријатија и акционерските друштва, се покажа дека навистина може да постигнеме и побрзо резултати од она што сме го очекувале,  изјави Димитриеска Кочоска. 

Министерката за финансии појасни дека пониското ниво на јавниот долг во однос на очекувањата се должи, пред сè, на внимателното трошење на расходната страна во рамки на централниот буџет, но и на контролираното и фазно повлекување на кредитните средства од страна на јавните претпријатија. Во тој процес, посочи дека значајна улога имаат Секторот за буџети во Министерството за финансии, кој континуирано ги следи финансиските состојби и извештаи на овие друштва, како и Секторот за меѓународни финансии, преку кој се реализира повлекувањето на средствата.

Прашана за очекувањата за движењето на јавниот долг до крајот на годината министерката рече дека  не очекува износ од над 60 проценти, но оти ќе се види каква ќе биде годината што  во голема мера зависи од реализацијата на приходите.  - За оваа година планиравме и проектиравме реални даночни приходи, а моите очекувања се дека може да има и одредено надминување, особено имајќи предвид дека треба да започне со целосна примена системот Е-фактура, рече министерката за финансии Гордана Димитриеска Кочоска.

Според податоците од Министерството за финансии, јавниот долг на крајот на 2025 година изнесува 10,064.1 милиони евра, при што надворешниот јавен долг изнесува 4,493.9 милиони евра, а внатрешниот јавен долг 4,570.2 милиони евра.  Државниот  долг заклучно со крајот на 2025 година изнесува  538,253.1 милиони евра односно 51,8 проценти и бележи намалување во однос на претходната година за 1,2 п.п. лв/паг/

Фото: Министерство за финансии 

