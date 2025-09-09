  • вторник, 09 септември 2025
Прес-конференција за ставањето во официјална употреба на службените таблички (во живо)

Прес-конференција за ставањето во официјална употреба на службените таблички (во живо)

Скопје, 9 септември 2025 (МИА) - Заменик претседателот на Владата задолжен за добро владеење, Арбен Фетаи, министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски и директорот на Служба за општи и заеднички работи, Ивица Томовски ќе присуствуваат на прес-конференција за ставањето во официјална употреба на службените таблички, односно замената на регистарските таблици на службените возила со нови, специјални, во боја. 

Фото: МИА/принтскрин

