  • недела, 05 октомври 2025
Објавен составот на новата француска влада

Париз, 5 октомври 2025 (МИА) - Елисејската палата вечерва го соопшти составот на новата француска влада предводена од премиерот Себастијан Лекорну, објави телевизијата БФМ.

Најважните министерски места во новиот владин кабинет им се доделени на Ролан Лескир - министер за финансии, Жан-Ноел Баро - министер за надворешни работи, Бруно Ле Мер - министер за одбрана, Бруно Ретај - министер за внатрешни работи и Жералд Дарманин - министер за правда.

Откако ја презеде функцијата на 9 септември, Себастијан Лекорну одржуваше серија консултации во обид да го надмине проблемот со недоволното мнозинство во Парламентот и да избегне гласање за недоверба на следниот голем тест - гласањето за буџетот за 2026 година на есен, кое се покажа како фатално за неговиот претходник Франсоа Бајру.

Претседателот Емануел Макрон инсистираше премиерот да го формира својот кабинет до крајот на викендот, а во него треба да има 18 министри.

Првиот состанок на новиот француски владин кабинет е планиран за утре. са/

Фото: ЕПА

 

Турските власти го забранија концертот на Роби Вилијамс во Истанбул поради безбедносни причини

Сијарто: Во Брисел и кај европските лидери преовладува воена психоза

Околу 1000 луѓе заглавени на падините на Монт Еверест поради снежна бура

Марш за фер и амбициозна климатска политика во Брисел 

Скандал со онколошките пациенти во Албанија, пола од лековите не стигнуваат до пациентите, некои се со истечен рок, долго се чека за хемотерапија

Фицо: Војната во Украина ќе завршеше одамна ако ЕУ се трудеше да се постигне мир толку колку што го поддржува конфликтот

Трамп се закани со „целосно уништување“ ако Хамас го одбие неговиот план

„Златна треска“ во бугарскиот приморски град Царево по веста дека поплавата однела сеф со милиони и злато

