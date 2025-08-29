Николоски: Владата инвестира 280 милиони денари во проекти во Општина Крива Паланка, се обновува и обиколницата

Крива Паланка, 29 август 2025 (МИА) - Претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, заедно со вицепремиерот и министер за транспорт, Александар Николоски и директорот на ЈПДП, Коце Трајановски денеска извршија увид во градежните активности на државниот пат А2, обиколница „Крива Паланка“.

-Македонија се гради како никогаш досега, низ државата има повеќе од 1200 градилишта, нешто што досега не се случило, повеќе од половина милијарда само средства финансирани од централниот буџет кон општините. Ако праксата од минатото беше Македонија да се граба, сега праксата е Македонија да се гради, а така и ќе продолжи и во годините што следат. Ако на тие половина милијарда евра ги додадете проектите што ги води Владата на централно ниво, со оние инвестиции што се спроведуваат и преку ЈП за државни патишта доаѓаме до неколку милијарди евра, проекти коишто се реализираат и исто толку во годините што следат, ќе бидат реализирани, рече Мицкоски.

Спомна дека се развива и патот од Романовце до Страцин, што очекува во претстојниот период да биде дел од тендерска постапка. Експропријацијата е завршена, а се очекува да почне јавната набавка и од Скопје до Крива Паланка ќе може да се стигнува за помалку од 45 минути.



Вицепремиерот и министер за транспорт, Николоски рече дека пред извесно време е пуштен во употреба и експресниот пат од Страцин до Крива Паланка кој, како што рече, веќе го менува животот во овој дел од Македонија.

-Со рехабилитацијата на обиколницата, оние кои патуваат кон Бугарија исто така ќе можат побрзо и побезбедно да патуваат. Активно се работи на реконтрукција и проширување и на граничниот премин и има добра динамика. Очекувам за брзо време да биде завршена како би имало и поголем проток на границата, посочи Николоски и потенцира дека Владата инвестира и 280 милиони денари во проекти во Општина Крива Паланка.

Директорот на Јавното претпријатие за државни патишта, Коце Трајновски ги појасни работи што ќе бидат извршени на обиколницата „Крива Паланка“, проект во вредност од 65,5 милиони денари.

-На обиколницата ќе се изврши рехабилитација на асфалтот, а онаму кадешто е многу оштетен, ќе биде изваден и ќе се постави нов, со стабилизација на теренот. Тоа е должина од околу еден километар, додека вкупната должина на обиколницата е 4,5 километри, а вкупната вредност на проектот е 65,5 милиони денари. Проектот опфаќа рехабилитација на два моста, шест пропусти и еден подземен премин. Го распишавме тендерот и се работи, во надлежност на ЈПДП е коловозот со ивичници, додека тротоарите, осветлувањето и подземната инсталација се во надлежност на општината. Мислам дека нема многу инсталација, така што, се надевам дека ќе биде завршен во предвидениот рок, рече Трајановски.

Тој упати благодарност до Владата за поддршката на проектите, и потсети дека неодамна беше рехабилитиран и проширен патот од Крива Паланка до Деве Баир, во јануари беше пуштен во употреба експресниот пат Ранковце-Крива Паланка, така што, рече, полека но сигурно се реконструираат патиштата во државата и се прават нови. ид/вј/

Фото: МИА