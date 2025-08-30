  • сабота, 30 август 2025
Мицкоски за предлогот за декларација во Собранието: Ни треба јасна политика и борба со аргументи, итроштините ќе ги оставиме во минатото

  • Тоа што на граѓаните и на Македонија им треба е јасна политика, јасна визија на борба со аргументи, стекнување пријатели, објаснување на нашите аргументи... Нашата позиција како Влада ја знаете. Не треба да ја повторувам, така што тој тип на итроштини ќе ги оставиме во минатото, коешто е поразено. Имаме иднина која што е иднина на развој, на реформи на градба..., изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ја синоќешната изјава на лидерот на СДСМ Венко Филипче за декларација во Собранието за евроинтеграциите и прекинување на преговорите со ЕУ доколку добиеме ново вето од Бугарија.      
Кавадарци, 30 август 2025 (МИА) - Тоа што на граѓаните и на Македонија им треба е јасна политика, јасна визија на борба со аргументи, стекнување пријатели, објаснување на нашите аргументи... Нашата позиција како Влада ја знаете. Не треба да ја повторувам, така што тој тип на итроштини ќе ги оставиме во минатото, коешто е поразено. Имаме иднина која што е иднина на развој, на реформи на градба..., изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, коментирајќи ја синоќешната изјава на лидерот на СДСМ Венко Филипче за декларација во Собранието за евроинтеграциите и прекинување на преговорите со ЕУ доколку добиеме ново вето од Бугарија.      

- Да. Ја слушнав таа изјава којашто дојде од СДСМ. Мислам дека СДСМ и ДУИ го потценуваат народот и граѓаните и играат на картата на кратка меморија. Јас ќе ги потсетам дека тие истите веќе имаа една таква декларација во Собранието, да не ги прифаќаат ултиматумите на Софија. Тие за жал, прифатија се. Ќе ве вратам уште поназад во времето кога имаше исто така една декларација во Парламентот кога немаше да има промена на името на државата исто гласана од СДСМ од пратениците. Па знаете СДСМ кога дојде во Владата што се правеше и што се се случуваше кога се менуваше името на државата. Исто така ќе ве потсетам дека прво ќе ги почитуваа резултатите од референдумот, тој беше неуспешен не ги почитуваа. На крајот од денот ова е работа која што треба да ја водат сериозни луѓе со јасна визија и стратегија. Ова не е игра на итроштини. Видовме итреците седум години што и направија и на државата и на граѓаните, видовме каде стигнавме, рече Мицкоски. 

Според премиерот, остануваат само предавството, криминалот, и неколкумина поранешни членови во Владата на СДСМ и ДУИ коишто се ултрамилионери.

-Тоа можат граѓаните да го видат со каков се недвижен и движен имот располагаат во земјава и во странство, рече Мицкоски.

Претседателот на СДСМ, Венко Филипче синоќа во телевизиско интервју изјави дека Собранието треба да донесе заедничка резолуција за евроинтеграциите со нашите „црвени линии“ и дека доколку се повтори вето од Бугарија да ги прекинеме преговорите со ЕУ. Филипче смета дека Владата води неискрена политика во однос на европските интеграции и свесно го пролонгира процесот. ев/вј/ 

