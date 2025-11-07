Мицкоски за директорот на Платежната агенција: Секој тип на девијантни појави нема да се толерираат

Скопје, 7 ноември 2025 (МИА) - Секаков тип на девијантно однесување нема да се толерира. Откако претходно имаше дојави за таков тип на девијантно однесување се случи таа акција и од овој момент па натаму случајот е во рацете на Обвинителството и судовите, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарско прашање во врска со акцијата во која директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е осомничен за примање поткуп.

- Сум го кажал тоа многу пати во минатото и ќе го повторам дека тоа нема да се толерира. Во минатото имавме уште неколку вакви случаи, меѓу другото ќе го потенцирам и случајот со директорот на Геријатрија. Ги повикувам сите граѓани, бизнис заедница и останатите засегнати, доколку се жртва на ваков тип на однесување на било кој да го пријават. Ги охрабрувам да го пријават затоа што нема поголема штета за едно општество од ваков тип на девијантно однесување, потенцира Мицкоски по увидот во градежните работи поврзани со проектот Градски воз.

Тој повика сите вакви појави да се пријават, со цел да бидат санкционирани.

- Ја користам оваа можност преку вас медиумите да им се обратам на сите оние коишто се жртва на ваков тип на однесување, тоа да го пријават, а потоа имаме механизми како да дојдеме до докази и како сето тоа да биде санкционирано. Мора еднаш засекогаш да се стави крај на ваквите работи ако сакаме да одиме напред, нагласи Мицкоски.

Истражители од Истражниот центар на ОЈО ГОКК и единиците на Министерството за внатрешни работи (МВР) вчера вршеа претреси на повеќе локации низ државата поради сомнежи за корупција, информираа вчера од Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција (ОЈО ГОКК).

- Во моментов истражители од Истражниот центар на ОЈО ГОКК и единиците на Министерството за внатрешни работи (МВР), под раководство на јавен обвинител од ова Обвинителство, вршат претреси на повеќе локации низ државата, велат од ОЈО ГОКК. Претресите, како што додаваат, се поради основано сомневање за сторени кривични дела од коруптивна природа. нд/паг/

