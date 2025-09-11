  • четврток, 11 септември 2025
Логирај Се

Мицкоски: За Декларацијата за црвените линии од опозицијата ќе дадеме мислење откако ќе ја разгледаме

  • Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека за Декларацијата за црвените линии, која ја најави лидерот на СДСМ, Венко Филипче, се надева дека откако ќе биде презентирана ќе има можност неколку дена детално да навлезе во суштината, целите и намерата на истата и како што рече „и ние како ВМРО - ДПМНЕ да учествуваме во дел од текстот на таа Декларација“ додавајќи дека не може да се очекува априори поддршка.
Мицкоски: За Декларацијата за црвените линии од опозицијата ќе дадеме мислење откако ќе ја разгледаме

Скопје, 11 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека за Декларацијата за црвените линии, која ја најави лидерот на СДСМ, Венко Филипче, се надева дека откако ќе биде презентирана ќе има можност неколку дена детално да навлезе во суштината, целите и намерата на истата и како што рече „и ние како ВМРО - ДПМНЕ да учествуваме во дел од текстот на таа Декларација“.

-Јас со нетрпение ја очекувам Декларацијата, односно резулуцијата за црвените линии и тоа веќе го кажав. Се надевам дека се уште постои демократски капацитет во СДСМ, откако ќе ја презентираат да сочекаат, да и ние другите политички партии дадеме свое мислење за текстот на истата. Затоа што ако мислат дека ние априори ќе ја прифатиме, тогаш навистина јас сум збунет, бидејќи демократија така едноставно не функционира. Ти претставуваш нешто и другите акламативно го прифаќаат, тоа е во некои други времиња, коишто одамна завршија, изјави Мицкоски на новинарско прашање по посетата на ГОБ „8 Септември“. вдј/вг/

Фото: МИА 

 

 

Тагови

мицкоски декларација сдсм црвени линии

Можно е и ова да ти се допаѓа

Мицкоски очекува сите политички партии да го поддржат кандидатот за градоначалник за Кочани, Влатко Грозданов

Мицкоски очекува сите политички партии да го поддржат кандидатот за градоначалник за Кочани, Влатко Грозданов

Комплетно реконструирани седум оперативни сали и блокот за патологија и лабораторија во ГОБ „8 Септември“

Комплетно реконструирани седум оперативни сали и блокот за патологија и лабораторија во ГОБ „8 Септември“

Мицкоски: Имаме планови за трајно решение на проблемот со депониите

Мицкоски: Имаме планови за трајно решение на проблемот со депониите

Мицкоски: Имаме историски инвестиции во културата

Мицкоски: Имаме историски инвестиции во културата

Во фабрика во Кавадарци загинал работник од Кина, јавен обвинител бара да се испитаат евентуални тешки дела против општата сигурност

Во фабрика во Кавадарци загинал работник од Кина, јавен обвинител бара да се испитаат евентуални тешки дела против општата сигурност

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

Обвинение против три лица за дивите депонии во Вардариште, за причините за пожарот ОЈО Скопје постапува со цел откривање и на други сторители

Обвинение против три лица за дивите депонии во Вардариште, за причините за пожарот ОЈО Скопје постапува со цел откривање и на други сторители

Средба на Сиљановска-Давкова со јапонската амбасадорка Сецуко Кавахара

Средба на Сиљановска-Давкова со јапонската амбасадорка Сецуко Кавахара

Избор на уредникот

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нивни раце е предметот

Мицкоски за декласификацијата на прислушуваните материјали: Си има процедура Обвинителството, во нив...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција