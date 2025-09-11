Мицкоски: За Декларацијата за црвените линии од опозицијата ќе дадеме мислење откако ќе ја разгледаме

Скопје, 11 септември 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека за Декларацијата за црвените линии, која ја најави лидерот на СДСМ, Венко Филипче, се надева дека откако ќе биде презентирана ќе има можност неколку дена детално да навлезе во суштината, целите и намерата на истата и како што рече „и ние како ВМРО - ДПМНЕ да учествуваме во дел од текстот на таа Декларација“.

-Јас со нетрпение ја очекувам Декларацијата, односно резулуцијата за црвените линии и тоа веќе го кажав. Се надевам дека се уште постои демократски капацитет во СДСМ, откако ќе ја презентираат да сочекаат, да и ние другите политички партии дадеме свое мислење за текстот на истата. Затоа што ако мислат дека ние априори ќе ја прифатиме, тогаш навистина јас сум збунет, бидејќи демократија така едноставно не функционира. Ти претставуваш нешто и другите акламативно го прифаќаат, тоа е во некои други времиња, коишто одамна завршија, изјави Мицкоски на новинарско прашање по посетата на ГОБ „8 Септември“. вдј/вг/

Фото: МИА