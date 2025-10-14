Мицкоски: ДИУ по резултатот од локалните ќе се занимава со внатрепартиски, наместо со друг тип избори

Скопје, 14 октомври 2025 (МИА) - Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека ДИУ ќе бидат непријатно изненадени од резултатите на претстојните локални избори и оти по нив ќе се занимаваат со внатрепартиски, наместо со друг тип избори.

Мицкоски денеска за време на посетата на комплетно реновираното одделение на Клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и Ургентен центар (ТОАРИЛУЦ), одговарајќи на новинарско прашање за можност за одржување предвремени парламентарни избори и дали чека да завршат локалните, па потоа да одлучи, истакна дека неговиот став е јасен и прецизен.

- Мислам дека сум бил многу јасен и прецизен по тоа прашање. Јас жалам што се уште има структури во опозицијата, во случајов Демократската унија за интеграција, што во отуство на реални проекти и политики, во отсуство на план за граѓаните немаат друг начин како да ги мобилизираат своите гласачи и повторно ги навредуваа, велат ќе бидеме во Влада па ќе ве вработиме, ќе ви дадеме тендер, бизнис, и.т.н. Но, мислам дека тоа нема да се случи, барем така како што тие најавуваат и мислам дека на овие избори ќе бидат непријатно изненадени со резултатот, кој што ќе биде на крај, така што мислам по изборите повеќе ќе се занимаваат во внатрпартиски избори, отколку со друг тип на избори, истакна Мицкоски.

Тој и претходно ги отфрла шпекулациите дека резултатот од локалните ќе доведе до нови избори напролет. Мицкоски вчера потсети дека, повеќе од 600.000 граѓани на изборите минатата година гласале за оваа Влада и затоа таа има целосен легитимитет да опстои.

-Јас разбирам дека има политички партии кои освен поделби и би рекол националистичи испади немаат друга програма за да ги мобилизраат своите структури и гласачи. Единствената работа што можат да ја направат е да повторуваат предвремени избори. ВМРО-ДПМНЕ убедливо ги победи во 2021 година со историски резултат на локалните избори, па беше во опозиција три години, па дојдоа парламентарни избори, убедливо ги победи со историски резултат. Денеска сме Влада. Еве денеска излегува ревидиран БДП за 2024 година од три проценти, еден од најголемите во Европа… Одиме и над тоа. Тоа е над сите очекувања на Меѓународниот моментарен фонд и Светска банка. Би било навистина жално ако сите овие позитивни индикатори ги прекинеме со предвремени парламентарни избори. Ние како политичка партија го ставаме државниот интерес пред партиските емоции, порача вчера Мицкоски по средбата со претставници на Стопанска комора на Северо-западна Македонија. ац/вј/

Фото: Влада