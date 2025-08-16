  • сабота, 16 август 2025
Логирај Се

Мицкоски: Во првото полугодие од годинава бројот на туристи во Македонија е поголем за 13,5 отсто споредено со истиот период минатата година

  • Во првото полугодие од 2025 година бројот на туристи во Македонија е поголем за  13,5 отсто споредено со истиот период 2024 година. Бројот на странските туристи е поголем за  19,7 отсто во 2025 година споредено со истиот период 2024 година. Бројот на домашните туристи е помал за  2,5 отсто споредено со истиот период 2024 година, објави македонскиот премиер Христијан Мицкоски на својот профил на Фејсбук.
Мицкоски: Во првото полугодие од годинава бројот на туристи во Македонија е поголем за 13,5 отсто споредено со истиот период минатата година

Скопје, 16 август 2025 (МИА) - Во првото полугодие од 2025 година бројот на туристи во Македонија е поголем за  13,5 отсто споредено со истиот период 2024 година. Бројот на странските туристи е поголем за  19,7 отсто во 2025 година споредено со истиот период 2024 година. Бројот на домашните туристи е помал за  2,5 отсто споредено со истиот период 2024 година, објави македонскиот премиер Христијан Мицкоски на својот профил на Фејсбук.

Тој пишува дека во истиот период од 2025 година има за 8,5 отсто повеќе реализирани ноќевања споредено со првата половина од 2024 година.

-Нашата Македонија е преубава, ако бројот на странските туристи се зголемува со ниво од 20 отсто годишно и наоѓаат причина да ги посетат македонските градови и села, македонските езера и планини, да уживаат во прекрасната македонска традиционална кујна и вина, тогаш тоа е доволна причина сите ние заедно да уживаме во убавините на Македонија, пишува премиерот Мицкоски на Фејсбук. сст/дма/

Фото МИА архива и ФБ

 

Тагови

Мицкоски Фејсбук зголемување број туристи

Можно е и ова да ти се допаѓа

ВМРО-ДПМНЕ: Со СДСМ на власт инфлацијата беше над 20 отсто, сега таа е во рамките на нормалата со ЕУ, а животниот стандард и платите се зголемуваат

ВМРО-ДПМНЕ: Со СДСМ на власт инфлацијата беше над 20 отсто, сега таа е во рамките на нормалата со ЕУ, а животниот стандард и платите се зголемуваат

Активни пожарите во „Јасен“ и помеѓу селата Рогачево и Јажинце

Активни пожарите во „Јасен“ и помеѓу селата Рогачево и Јажинце

Објавен огласот за откуп на домашна пченица за стоковните резерви

Објавен огласот за откуп на домашна пченица за стоковните резерви

На Комисија прифатен амандманот на Левица независните кандидати да соберат потписи од 0,5 отсто од запишаните избирачи во ИЕ, за решението треба да се гласа и на пленарна седница

На Комисија прифатен амандманот на Левица независните кандидати да соберат потписи од 0,5 отсто од запишаните избирачи во ИЕ, за решението треба да се гласа и на пленарна седница

ДУИ: Најблиските соработници го напуштаат Изет Меџити и ВРЕДИ – народот одамна ги напушти

ДУИ: Најблиските соработници го напуштаат Изет Меџити и ВРЕДИ – народот одамна ги напушти

Собранието одлучи измените и доплнувањата на Изборниот законик да се носат во скратена постапка

Собранието одлучи измените и доплнувањата на Изборниот законик да се носат во скратена постапка

Бујар Османи: Програмата за Чаир ја обликуваме заедно со граѓаните

Бујар Османи: Програмата за Чаир ја обликуваме заедно со граѓаните

На „Ќафасан“ приведено лице со мерка за издржување затворска казна

На „Ќафасан“ приведено лице со мерка за издржување затворска казна

Избор на уредникот

Д-р Тодоровска за МИА: Меланомот е во пораст, најмладата моја пациентка има 22 години, рано откривање води кон излекување

Д-р Тодоровска за МИА: Меланомот е во пораст, најмладата моја пациентка има 22 години, рано откривањ...

Остани поврзан

Овој материјал не смее да се складира, издава, емитува, препишува и повторно да се дистрибуира во каква било форма, без писмена дозвола од Медиумска информативна агенција. Секој упад и злоупотреба на интернет-страницата на МИА е казнив по членовите 251 и 251a од КЗ на Република Северна Македонија. Правен консултант и застапник: адвокат Милена Велјаноска - Стоиловска. Изработено од Кјуб Системи


 

© 2022/2025 Медиумска информативна агенција