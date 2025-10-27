  • понеделник, 27 октомври 2025
Мицкоски: Апсолутно е неточно дека постои разговор за коалиција со Рамиз Мерко, некои портали креираат сензација

  • Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во врска со шпекулациите објавени на одредени портали за наводна коалиција со Рамиз Мерко, изјави дека се апсолутни неточни.  
Скопје, 27 октомври 2025 (МИА) - Премиерот и претседател на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање во врска со шпекулациите објавени на одредени портали за наводна коалиција со Рамиз Мерко, изјави дека се апсолутни неточни.  

- Тоа се портали кои, претпоставувам, се финансирани од еден ист центар, којшто сега е разочаран бидејќи Рамиз Мерко не ги поддржува ДУИ во вториот круг. Претпоставувам сега за да најдат противтежа, како да направат сензација за да ја потонат таа вест, вадат во јавноста комплетна невистина. Многу пати во минатото ние сме го кажале нашиот став за Рамиз Мерко, така што, ете оставам на тој начин да прават и креираат сензација, инаку апсолутно е неточно, вели Мицкоски. ев/паг/

 

 

 

