Мерцедес сепак нема да користи БМВ мотори

Мерцедес-Бенз официјално ги отфрли гласините дека во своите автомобили ќе користи БМВ мотори. Шпекулациите сугерираа дека двата германски производители на автомобили се блиску до договор според кој Мерцедес ќе го користи 2,0-литарскиот турбо бензински мотор Б48 на БМВ во идните компактни автомобили и плаг-ин хибриди. Идејата беше дека ова партнерство би можело да помогне во намалувањето на трошоците и исполнувањето на претстојните правила за емисии на Еуро 7.

Но, за време на саемот за мобилност IAA во Минхен, Маркус Шефер, главен директор за технологија во Мерцедес-Бенз, јасно стави до знаење дека гласините се лажни. „Нема вистина во ова“, рече тој, објаснувајќи дека Мерцедес веќе има своја линија модуларни мотори, познати како “FAME” (Семејство на модуларни мотори), кои ги исполнуваат најстрогите прописи во Европа, Кина и САД.

Линијата “FAME”, претставена пред четири години, вклучува мотори со четири, шест, осум и дванаесет цилиндри. Шефер потврди дека Мерцедес е блиску до завршување на нов V8 и дека легендарниот V12 исто така ќе остане во производство. „Ќе продолжиме да нудиме V12, а исто така и V8 мотори“, додаде тој, нагласувајќи дека моторите на брендот се целосно развиени во компанијата и се подготвени за иднината.

Некои извештаи сугерираат дека од 2027 година Мерцедес би можел да ги замени помалите мотори, како што е неговиот 1,5-литарски турбо мотор развиен заедно со Џили, со 2,0-литарската единица на БМВ. Но, ниту една компанија никогаш не ги потврди тие тврдења, а негирањето на Шефер јасно става до знаење дека Мерцедес нема да ги аутсорсира моторите на конкурент.

Објавата доаѓа во време кога Мерцедес продолжува да се електрификува, а сепак инвестира во технологијата за мотори со внатрешно согорување. Добар пример е новиот ГЛЦ, кој ќе се нуди и како модел со мотор со внатрешно согорување и како електрично возило по слична цена.

Засега, едно е сигурно: Мерцедес има намера да ги задржи своите мотори произведени во Штутгарт.