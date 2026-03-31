  вторник, 31 март 2026
МАКП и АЗЛП со заеднички напори за посилна корпоративна заштита на личните податоци

Скопје, 31 март 2026 (МИА) – „Заштитата на личните податоци од сите агли, од регулатива до пракса“ е во фокусот на настанот посветен на современите предизвици во заштитата на личните податоци во корпоративното работење што се одржува денеска во организација на Македонската асоцијација на корпоративни правници и Агенцијата за заштита на личните податоци.

Настанот што се одржува во Chateau Sopot во Велес ги обедини формалната обука и практичните дискусии со цел да ја поврзе законската рамка со нејзината реална примена во деловните процеси.

Преку сесии и дебати водени од експерти од областа, учесниците имаа можност да се запознаат со критичните аспекти на управувањето со приватноста, меѓу кои менаџирањето со ризици, инспекцискиот надзор и специфичните прашања што произлегуваат од сѐ поголемата употреба на вештачка интелигенција во бизнис средината.

Организаторите посочија дека целта на настанот кој е поддржан од EOS Matrix Македонија, е учесниците директно да стекнат применливо знаење во областа на приватноста во работните односи и дигиталната сфера, што ќе им помогне во носењето сигурни и законски усогласени деловни одлуки. 

Претседателот на Македонската асоцијација на корпоративни правници, Иван Петрушевски, и заменик директорката на Агенцијата за заштита на личните податоци, Елена Велјановска, ја нагласија важноста од вакви партнерства. Од Агенцијата истакнаа дека ја препознаваат МАКП како силен соработник во исполнувањето на зацртаните цели и законските обврски во областа на заштитата на личните податоци.ар/са/

Фото:МАКП

Можно е и ова да ти се допаѓа

Манасиевски: Освен лојалистите на Заев, веќе никој нема доверба во Филипче и во СДС

Манасиевски: Освен лојалистите на Заев, веќе никој нема доверба во Филипче и во СДС

Потпишан Колективниот договор за зголемување на платите во Министерството за правда

Потпишан Колективниот договор за зголемување на платите во Министерството за правда

Потпишан колективниот договор за вработените во Министерството за односи меѓу заедниците, етапно зголемување на платите

Потпишан колективниот договор за вработените во Министерството за односи меѓу заедниците, етапно зголемување на платите

ЗНАМ поднесе закон со дозвола за автомобил да може да се вози и мотор чија зафатнина не е поголема од 125 м3

ЗНАМ поднесе закон со дозвола за автомобил да може да се вози и мотор чија зафатнина не е поголема од 125 м3

Новата спортска сала за училиштето „Кузман Јосифовски - Питу“ во Кисела Вода во функција од 1 септември

Новата спортска сала за училиштето „Кузман Јосифовски - Питу“ во Кисела Вода во функција од 1 септември

МНТ одбележува 81 година со регионални гостувања на Словенечко народно гледалиште и Црногорското народно позориште

МНТ одбележува 81 година со регионални гостувања на Словенечко народно гледалиште и Црногорското народно позориште

Кривичниот суд потпиша колективен договор со судската администрација, доделени благодарници на пензионери

Кривичниот суд потпиша колективен договор со судската администрација, доделени благодарници на пензионери

СДСМ: Мицкоски кај Орбан во време на огромни корупциски скандали што ја тресат Унгарија

СДСМ: Мицкоски кај Орбан во време на огромни корупциски скандали што ја тресат Унгарија

Обвинителот Цветановски се враќа на работа, предметот за Хајрулахи укинат

Обвинителот Цветановски се враќа на работа, предметот за Хајрулахи укинат

