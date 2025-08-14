  • петок, 15 август 2025
Кац: Израел е решен да го победи Хамас во Газа, ќе дејствуваме како една тупаница

Тел Авив, 14 август 2025 (МИА)  - Израелскиот министер за одбрана Израел Кац денеска изјави дека на состанок со началникот на Генералштабот на израелската армија, Ејал Замир, и други високи офицери го разгледал воениот план за окупација на градот Газа.

„Тајмс оф Израел“ наведува дека не денешниот состанок беа наведени главните принципи на операцијата за освојување на градот Газа и други области од палестинската енклава, каде што Израел сè уште не добил целосна контрола, а овој план претходно неделава беше одобрен и од израелскиот безбедносен кабинет.

„Израел е решен да го победи Хамас во Газа, да ги ослободи сите заложници и да ја заврши војната“, рече Кац во соопштение од неговиот кабинет.

Тој додаде дека „ИДФ (Израелските одбранбени сили) ги мобилизираат сите свои сили и се подготвуваат да ја спроведат одлуката на кабинетот со голема сила“.

„Ќе дејствуваме како една тупаница сè додека мисијата не биде завршена“, рече Кац.сд/

фото:МИА архива

