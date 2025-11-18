  • среда, 19 ноември 2025
Заменик амбасадорот Бен Нупнау ја посети Општина Битола

  • Од секторот за односи со јавност на Општина Битола, доцна попладнево информираа дека соговорниците размениле информации и мислења за европските проекти што во моментов се реализираат во Општина Битола со поддршка на ЕУ преку различни програми.
Битола, 18 ноември 2025 (МИА) - Заменик амбасадорот на Делегацијата на ЕУ во земјава, Бен Нупнау оствари официјална средба со градоначалникот на Општина Битола, Тони Коњановски.

-На средбата Коњановски – Нупнау, акцент беше ставен на тековните инвестиции, нивното значење за локалниот развој и потенцијалот за отворање нови можности за граѓаните. Средбата заврши со заедничка оценка дека континуираната поддршка и партнерство се од клучно значење за успешното спроведување на реформските процеси и развојните иницијативи во Битола. мт/нд/

Фото: Општина Битола

По осум месеци од пожарот започнува судењето за несреќата во „Пулс“, 63 жртви, 38 обвинети

По осум месеци од пожарот започнува судењето за несреќата во „Пулс“, 63 жртви, 38 обвинети

