ЕДС Инфо поинт: Просечната цена на струјата на HUPX берзата за петок 09.05.2025 изнесува 90,47 евра за мегават час, на МЕМО 99,81 евра за мегават час

Согласно податоците за движењето на цените на берзата HUPX во Унгарија за 09 мај просечната часовна цена на еден мегават час електрична енергија (baseload) изнесува 90,47 евра/mwh, додека на Македонската берза за електрична енергија цената е 99,81евра/mwh

Цената на електричната енергија во текот на дневните часови (9:00 – 15:00) (Power solar peak) на HUPX постигна ниво од 34,79 евра за мегават час, а на MEMO 63,72 евра.

Цената на природниот гас пак на унгарската берза CEEGEX изнесува 38,81 евра, додека цена според индексот на холандската берза, TTF Dutch е 35,37 евра.

Имајќи ја предвид актуелната состојба на енергетскиот пазар во Европа и светот важно е да се подигне свесноста за домаќинско трошење на електричната енергија, како и редовно подмирување на сметките за електрична енергија со цел да се зачува стабилноста во снабдувањето.

Информациите за движењето на цената на електрична енергија и на природниот гас може да помогнат во попрецизно планирање на буџетите за потрошувачката електрична енергија, да се заштеди на сметките за струја, како и компаниите да носат информирани деловни одлуки со кои што ќе ги намалат своите трошоци и поуспешно ќе ги реализираат своите бизнис планови.

Важна напомена: Податоците од МЕМО се со почетен датум од 10 мај 2023 година, а податоците за TTF Dutch Day-Ahead производот се презентирани почнувајќи од 1 јули 2023 година.

Energy Delivery Solutions Info Point

The baseload day-ahead price for 09 May 2025 on the Hungarian power exchange HUPX is 90,47 EUR/MWh, while on the Macedonian power exchange MEMO, the price is 99,81 EUR/MWh.

The average price of the Solar Peak hours (between 9:00 and 15:00) is 34,79 EUR/MWh at HUPX and 63,72 EUR/MWh at MEMO.

The natural gas price at the Hungarian gas exchange CEEGEX is traded at 38,81 EUR/MWh while the TTF Dutch day-ahead market settled at 35,37 EUR/MWh.

Given the current state of the energy market in Europe, it is important to increase awareness of energy efficiency, resist unnecessary energy consumption, and timely payment of energy bills to provide for a stable energy supply.

Information on price movements of electricity and natural gas can help businesses in more precise business planning & budgeting for energy consumption, lowering the bills and allowing companies to make informed business decisions.

Important note: MEMO’s data started being published on May 10, 2023, while TTF Dutch data is presented from July 1, 2023.

